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福衛五號影像精進 科技部：9月正式服役

2018-02-23 18:11中央社 台北23日電

福衛五號成功升空，歷經近半年調整，科技部部長陳良基表示，在精進影像處理能力，福衛...
福衛五號成功升空，歷經近半年調整，科技部部長陳良基表示，在精進影像處理能力，福衛五號目前已可提供影像，預計9月正式營運，隨第三期計畫開展，期望每年都能發射一顆衛星。圖／取自SpaceX公司YouTube
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福衛五號成功升空，歷經近半年調整，科技部部長陳良基表示，在精進影像處理能力，福衛五號目前已可提供影像，預計9月正式營運，隨第三期計畫開展，期望每年都能發射一顆衛星。

歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空。

總統蔡英文今天接見科技部部長陳良基所率的福衛五號團隊，對團隊的努力與成果表達肯定，也期勉團隊持續精進再努力。

陳良基說，蔡總統希望太空中心所有團隊將來耕耘太空發展第三期計畫。他也跟總統報告，會繼續累積實力，順利的話、經費完全到位，希望每年可以發射一枚衛星。

他表示，太空中心目前正規劃下個10年的第三期國家太空發展計畫，將由新上任的國家太空中心主任林俊良負責。

至於福衛五號取像儀移焦造成光斑現象等問題，陳良基強調，歷經近半年的元件調校、軌道操作及影像處理，目前成功執行全球電離層觀測及遙測取像任務，衛星遙測影像品質也符合預定需求。

他說，太空中心不斷精進影像處理能力，目前福衛五號已可提供影像，預計9月正式營運，支援國內汛期及減災作業。

福衛五號計畫計畫主持人張和本指出，目前福衛五號運行於高度720公里的太陽同步軌道，約99分鐘繞行地球一週，每2天通過台灣1次，提供的高解析光學影像可涵蓋全球，將應用於政府施政、防災勘災、國土安全、環境監控及學術研究等。

他表示，今年1月福衛五號也完成最佳化衛星軌道傾角與高度的調整，確保衛星所攜帶的燃料足以維持衛星運行在正確任務軌道10年以上。

張和本說，截至目前為止，福衛五號以成功取像累積2300組黑白、彩色影像。包括印尼峇里島的阿貢火山在去年11月21日噴發後的災情監測、美國南加州圖拉郡，去年12月4日發生野火後的災區影像，還有去年巴拿馬籍郵輪桑吉號在1月6日沈船後，油污在東海擴散的情形。

另外，張和本指出，福衛五號搭載的先進電離層探測儀的科學酬載，可進行觀測電離層觀測及地震前兆研究，之前也成功捕獲去年11月12日伊朗、伊拉克發生芮氏7.3地震前電離層異常增加現象。

福衛五號太空陳良基

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