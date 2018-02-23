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保障工讀生權益 10大手搖飲承諾不任意減班

2018-02-23 00:40聯合報 記者呂思逸／台北報導

勞動部職安署昨天約談清心福全、50嵐、茶之魔手等10大連鎖手搖飲業者，要求業者不...
勞動部職安署昨天約談清心福全、50嵐、茶之魔手等10大連鎖手搖飲業者，要求業者不得任意減班。 圖／聯合報系資料照片
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春節假期結束，各級學校已陸續開學，許多高中生、大學生投入打工。針對手搖飲業屢次傳出時薪低於基本工資、業者隨意減班等問題，勞動部昨天找清心福全、五○嵐、茶之魔手等十大連鎖手搖飲業者「喝咖啡」，業者都承諾，將依法給付工資且不會任意減班。

另外，勞基法新制下周上路，勞檢也將同步展開，職安署表示，針對各界關心的交通運輸業、醫療保健業將是首波勞檢對象；另外，適用七休一彈性的十五個行業，如食品製造業、旅行業、鋼鐵業、製造業等，都將列為重點勞檢行業。

職安署統計，手搖店業者最常違規的項目，包括：薪資低於基本時薪、未給付加班費、國定假日出勤未給予雙倍薪資等；還有勞工申訴勞檢，業者常因生意不佳，就任意減班，例如原本約定上班十小時，因來客量減少，就要求早退，或者突然當天才通知不用到班。

為保障打工族權益，職安署昨天邀集十大連鎖業者「喝咖啡」，總計分店數達三千家，共聘雇一萬二千名工作者，多為工讀生

針對減班議題，職安署說，減班屬於工時更改、勞動契約變更，依法得經由勞資雙方同意，不得由資方說了算，且減班有損工讀生權益，不可任意為之。多數手搖飲加盟店負責人僅一人，相關資源不足，總店應做好內部稽核，避免違法。

與會業者表示，若店家常常減班等，也會導致往後招聘工讀生困難，承諾不會任意減班。

職安署也再次說明，今年基本時薪調漲為一四○元，工讀生加班也得給付加班費、國定假日出勤也得給雙倍薪資。

加班費勞檢薪資工讀生

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