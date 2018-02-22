擴大與友邦FTA效益 擬修海關進口稅則

2018-02-22 16:38 中央社 台北22日電



為配合履行台薩宏、台尼等FTA生效後的擴大效益中相關決議文，台灣關稅減讓及配額承諾，行政院長賴清德今天指示財政部積極與立院溝通，早日完成海關進口稅則部分稅則修正草案。

賴清德上午主持新春後第一次的行政院會，會中討論並通過由財政部擬具的「海關進口稅則」部分稅則修正草案，將函請立法院審議。

對此，賴清德裁請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

台薩（薩爾瓦多）宏（宏都拉斯）自由貿易協定（FTA）於民國96年5月7日簽署，台尼（尼加拉瓜）FTA則於95年6月16日簽署。為擴大這兩項FTA效益，行政院於106年12月26日核准經濟部以異地換文方式辦理3項決議文簽署事宜。台尼部分，也已完成簽署3項決議文。其中決議文涉關稅減讓，為簡化行政作業，財政部擬具修正海關進口稅則部分稅則修正草案。

修正內容，台宏FTA部分，增加宏國每年輸出至台灣的精糖配額數量至1萬公噸，並維持每年輸台粗精糖總額6萬公噸，但為避免配合數量異動修法不及或過於頻繁，並考量蔗糖關稅配合作業規定一致性，所以修正稅則第17章，增規定的配額數量由財政部每年依台薩宏FTA決議數量公告；依據該協定名稱配合酌作文字修正，「於我國名後加註台灣」。

台尼FTA部分，除調降原產自尼國的「牛腸、膀胱及胃（肚），整個或切開者均在內，生鮮、冷藏、冷凍、鹹、浸鹹、乾或燻製者」關稅稅率為免稅。

有關修正效益，友邦宏國、尼國經濟產業以農業品為主，台灣基於互惠原則，適時調增其輸台的精糖配額數量、調降牛肉骨、其他食用牛雜碎及乳粉等產品關稅稅率，可降低貿易障礙，擴大雙邊經濟交流及合作商機，發揮經濟互補的利基，推升台灣與宏國、尼國的經貿關係，有助鞏固邦交友誼。