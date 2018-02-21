影╱台塑六輕海港首曝光 生態盎然讓人驚艷

2018-02-21 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



聞不到臭氣、看不到油汙，連大如航空母艦的煤輪運來大批煤碳，從卸煤到進倉都不見一粒落塵，台塑六輕港顛覆了一般人對工業港油汙漂浮、油臭沖天的認知。

更令人驚艷的是不僅港域四週的林區百鳥群棲，海港底下的生態世界竟是生命盎然，從海底實拍影片中，可看到魚蝦穿梭珊瑚的喜悅、小丑魚逗樂的景象，白海豚嬌客的到訪，宛若探索頻道中海洋世界的翻版。

為讓外界了解工業與生態可以並存，台塑委託國立高雄海洋科技大學海岸水與環境中心，及專業海底攝影師、生態專家組成團隊，進行麥寮港海洋生態調查與環境攝影計畫，包括碼頭、防波堤、電廠出水口與取水口等，透過海底專業攝影團隊實地拍攝，記錄每個季節的水下生態變化，以及候鳥遷徙棲息，剪輯製作成麥寮海洋生態與環境影片，並由專家進行生態分析、記錄，以掌握生態變化。

台灣第三大港的麥寮港，港域面積476公頃，水深24公尺，是國內最深的港口可供30萬噸級船舶進出，裝載甲烷、原油、生煤的巨大貨輪天天進出，每年吞吐量高達7300萬公噸，目前已由環保署公告為甲種海域，代表水質達到海水浴場的標準。

「好要更好！」台塑六輕總管理部總經理吳宗進說，生態港灣（Eco Ports）是目前國際唯一檢視港埠環境友善的認證，已普遍獲歐盟、美日等世界大港重視，為讓麥寮港的生態維護與世界接軌，台塑已積極申辦EcoPorts生態港認證，全力打造水域與空氣低汙染的生態港，朝向綠色、生態、永續目標邁進。

吳宗進表示，潛水攝影師與海洋生態專家，潛入麥寮港九個生態豐度較高的港域，進行不同季節的生態調查，記錄所發現的附著性及移動性生物，並探討不同區域生物聚集的差異性，多年來所拍攝的水下海洋生態照片達17554張、影片長約26多小時。

他說，據研究員所拍攝的生物種類統計有6門72科148種，分析其物種組成，發現魚類的部份，以棲息於礁石性環境的魚種居多，包括樸蝴蝶魚、阿拉伯寶螺、華麗海天牛、白棘三列海膽等，此外也有曼波魚、白海豚洄游，更有為數不少的柳珊瑚、軟枝珊瑚、太陽花珊瑚等，印證港域溫度適中，水質良好，各種珊瑚才能在此繁殖生長。

海洋科大潛水員也說，麥寮港域魚種繁多包括石斑、紅槽、竹午、梭魚、白帶魚等高經濟魚類，也有龍蝦、櫻花蝦、紅蟳、海鰻、海膽及多種美麗的熱帶魚類，沒有好水質，是無法孕育出如此豐富的海洋生態。

除海底生態豐富，海港附近也有近70種鳥類棲息或過冬，包括東方白鸛、魚鷹、環頸鴴、東方澤鵟、紅隼等保育鳥類。已依遷留季節、屬性、數量與保育種類詳加記錄。這些生態影片與資料公布於台塑官網可供觀賞。

六輕麥寮管理部副總經理陳文仰進一步說明，為推動綠色運輸，已全面實施「船舶使用低硫燃油」管制措施，所有進港的船舶均需符合比國際標準更嚴格的排放標準。確保海洋生態永續，台塑並斥資1億7千萬元採購1艘台灣最大也最先進的海洋除汙船，每小時浮油回收可達100至150噸。