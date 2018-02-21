核災食品是否解禁 環團指政府管制脆弱

2018-02-21 15:46 中央社 台北21日電



日本核災區食品是否解禁引關注，綠色消費者基金會董事長方儉今天說，台灣對於輻射防護的管制非常脆弱，呼籲政府應先了解國際標準、法規是什麼，「才有脈絡知道怎麼做」。

環保團體綠色消費者基金會去年第四度帶著輻射檢驗設備走訪日本，到核災區實地測量包含環境背景輻射、水、土壤等輻射檢測並訪問民間食品輻射檢測機構，了解民間實測情況，今天在台大校友會館舉行「核災食品問題公聽會」，行政院食品安全辦公室、食藥署等均派代表出席。

方儉表示，國家對輻射防護的管制非常脆弱，在美國、日本等國家，都有獨立單位負責輻射防護，台灣輻射防護是由原能會負責，但原能會主要工作卻是要發展核電，輻射防護變成附屬於發展核電之下，「法規制度並不完善」。

在管理標準上，台灣也與國際差一大截，方儉說，台灣目前的游離輻射防護法仍沿用國際輻射防護協會（ICRP）1991年出版的版本，但國際目前都已普遍使用或導入ICRP 2007年的版本，「台灣仍停留在過去」。

此外，方儉指出，除了法規制度及管理標準有差異外，台灣的檢測方法也很粗糙，無法追溯到食品來源，在檢測時間部分，日本等國家都是6000秒以上，但台灣僅有1000秒，從大制度到小的執行細節，都顯示台灣管制方法有很大漏洞及問題。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉則說，根據統計資料，20歲以下的小孩每照一次斷層掃描，罹癌機率就多24%，另有資料顯示，離電廠越近的小孩罹患白血症機率也越高，科學上體外都沒有輻射的最低安全劑量，「我們還要把核災食品吃下肚嗎」？

彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏則呼籲，台灣是進口及消耗日本食品的大國，應該採用世界最嚴格的輻射防護標準。