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僑委會協助新創事業海外拓展商機 辦理2場說明座談會

2018-02-21 11:46聯合新聞網 本報訊

僑務委員會為配合推動政府加速投資臺灣，及發揮長期經營海外人脈效益，特於（9）日首次舉辦「協促國內新創事業拓展海外商機說明會」，兩場次共有62家新創事業參加。

本次說明會僑委會特邀請國家發展委員會、經濟部、行政院經貿談判辦公室，海外信用保證基金等相關單位一同出席座談，透過整合政府資源，共同幫助新創事業拓展商機。

座談會主持人僑委會委員長吳新興在會中表示，僑委會長期服務海外僑臺商，積累的豐厚人脈正是我們用來協助新創事業的最大利基，有關海外拓點或資金投資等需求，各新創事業都有機會透過僑委會這個媒介平臺得到新的商機!

吳新興強調，僑委會今年度規劃辦理14團相關投資臺灣邀訪團、及接待海外數十個僑臺商訪團，都將安排新創事業參訪及商機媒合。另外世界臺灣商會聯合總會及亞洲臺灣商會聯合總會將在臺灣舉辦大型年會，都將安排辦理新創事業商機媒合會，鼓勵臺商將海外資金及人脈帶回臺灣，協助大家海外找出路。

南臺科技大學創新創業育成總中心王逸峰主任建議，僑委會辦理說明會讓大家瞭解實際協助新創事業方法非常有幫助，但希望也可以至南部辦理，南部地區新創事業及育成中心能就近了解政府美意。

武林文創公司任培豪執行長另外提到該公司製作華語教學教材，希望有機會多認識有需求的僑胞；StartBoard公司林致孚營運長則希望透過政府網絡協尋僑外生加入打拼行列，協助優秀國際人才留在臺灣發展；瑞寶基因公司張家榮行銷處長表示希望能引進僑臺商資金，同時開發在泰國等地的行銷通路及相關媒介商機；格園社會企業公司林桐榮執行長建議政府是否可開放東南亞農業實習簽證，以實際將臺灣農業向外推廣；海馬音樂工作室公司王翰執行長提出需要資金擴大事業營運，希望透過媒合方式引介想投資的海外僑臺商。

對於與會代表所提建議，吳新興表示，僑委會透過今天這2場次的說明會，掌握各位業界初步意見，將在綜整資訊後，並透過國發會、經濟部及行政院經貿談判辦公室等政府部門的相關資源，儘快規劃安排與僑臺商媒介，協助大家開拓創造海外市場。

吳新興委員長與新創事業代表合影留念。圖／僑委會提供
吳新興委員長與新創事業代表合影留念。圖／僑委會提供
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僑委員吳新興委員長(中立者)向與會代表說明僑委會可協助事項。圖／僑委會提供
僑委員吳新興委員長(中立者)向與會代表說明僑委會可協助事項。圖／僑委會提供
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與會新創事業代表踴躍發言表達意見。圖／僑委會提供
與會新創事業代表踴躍發言表達意見。圖／僑委會提供
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僑委會吳新興東南亞文創泰國

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