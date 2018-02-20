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原民文創咖啡館 飄香馬國

2018-02-20 12:48聯合晚報 記者陳洛薇／台北報導

Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館。 原民會／提供
Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館。 原民會／提供
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台灣原住民成功新南向！「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」今年1月28日在馬來西亞沙巴州亞庇市商圈熱鬧開幕，透過原住民族文化，傳遞原住民族共好的永續經營理念，為台灣「新南向政策」再添生力軍。

位於沙巴洲亞庇市的「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」，周邊為熱門旅遊景點，其中亞庇市為沙巴洲首都，是東馬來西亞的工業及商業重鎮，也是當地發展最快速的城市之一。

原民會表示，「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」經營者陳賜景是原民會104年台灣原住民族精實創業輔導計畫扶持的優秀創業團隊之一，他以陽光變色的明信片為載體，結合設計、旅遊與插畫，從一張張明信片，分享部落文化之美與自然風光。

泰雅族的陳賜景身兼美食旅遊部落客，運用社群媒體積極推廣原民文化，並多次指導國小學童學習，他申請原民會「獎勵原住民族經貿拓銷業務補助要點」獲得支持，得以在馬來西亞設置台灣原住民族商品展售據點，擴大原住民族行銷通路。

陳賜景表示，前幾年參加國內外展覽時，認識了許多原住民族文創業者及許多優質的創業族人，大家共同的理念就是要推廣原住民族文化，推廣過程中接洽了來自馬來西亞的朋友。

陳賜景表示，文創咖啡館能夠開幕，除了原民會大力協助，其中一位重要推手就是自己的太太珍君，他是沙巴當地原住民，相當熟悉當地的文化和狀況。在國外開店，所遇到的問題和困難遠比在台灣創業時更複雜。

由於台馬原住民族文化擁有多處相似點，例如試營運期間，台灣部落的文創商品在當地接受度蠻高。另外考量亞庇美食口味偏重，選擇性少，遊客吃不慣比例偏高，所以透過當地食材結合台灣口味，讓遊客在亞庇有新的異國料理選項，而且，當地居民有喝下午茶習慣，搭配原民風味的輕食，並與部落咖啡、茶葉等飲品結合，提供當地居民及國外旅客必吃美食之一，以「文創餐旅」方式，讓更多人認識台灣原住民族。

原住民咖啡館馬來西亞
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