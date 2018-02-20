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審視保母同住 親屬也很重要

2018-02-20 00:15聯合報 記者陳靖宜／台北報導

家長找保母照顧孩子相當謹慎，靖娟基金會執行長林月琴提醒，許多加害人是與保母同住的親屬，提醒家長也要留意；但政府目前對保母親屬僅消極審視，如是否同住、有無前科等，家長無法主動得知相關負面資訊。

台北市保母成長促進會理事長周萣貴說，目前政府會要求合格保母提供本人良民證，至於同居親屬，只要求保母簽寫切結書，單方面擔保親屬沒有不良嗜好、沒有犯罪紀錄，政府無法強制要求審查親屬背景。

保母同住親屬資源為何重要？林月琴舉例，過去曾碰過領有合格證照的保母，某日臨時外出，將兩名收托的嬰兒交給有吸毒前科的兒子照料，結果一小時後返家，發現兩個小孩都被滑鼠線勒斃，家長務必要小心。

北市議員簡舒培認為，政府管理保母托育品質「太消極」，家長現在想找到好保母只能「碰運氣」。保母媒合平台資訊揭露未做到公開透明，等真正出事才撤照，傷害已經造成。

林月琴說，帶孩子去新環境，最初一定要好好觀察孩子的情緒反應，若有哭鬧行為，不能視作依賴父母的表現，務必確認哭泣背後真正原因，並留意孩子身上有沒有異常的傷痕。新托保母可採「突襲」方式觀察，如比原訂接送小孩時間早到，從屋外觀察小孩與保母相處情形。

北投居家托育服務中心資深訪員王伶文表示，家長若與保母有糾紛，或是雙方對教養問題難溝通，都可向各區居服中心反映，由中心人員居中協調；情節較嚴重可由居服中心通報社會局，也可透過１９９９申訴。

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