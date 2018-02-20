政府保母媒合平台 家長怨難用

每個孩子都是家中的寶，為孩子選擇好保母，是家長最在意的事。 記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 雙薪家庭喜迎新生命，但緊接著面對找保母難題又惴惴不安。中央和地方政府雖都有設媒合平台，但多缺乏保母電話、經驗、環境照片等資訊，甚至保母違規或有不良紀錄，也未即時更新，家長反應「好難用」，要是送托出狀況可不得了。

許多父母為寶貝選擇保母，如果沒有熟識對象，只能上網「保母媒合平台」尋找。不過上網一查，才知平台繁多，內容「霧煞煞」，不知哪個保母才是最佳決定。

王姓家長使用媒合平台想找保母，發現看不到保母托育環境照片，保母本人更是「一照難求」，帶過多少小孩、家庭成員等家長關心議題，也無法在第一時間得知。打電話經過多次轉接，好不容易聯絡上保母，對方竟說已收托滿額，沒法再接手，平台資訊不足，讓他白忙一場。

找保母停看聽資料來源/周萣貴 製表/陳靖宜 分享 facebook 梁小姐透過保母媒合平台找到保母，她說，當初聯絡上保母後到家拜訪，了解對方帶孩子情形，觀察保母與孩子互動，才決定托嬰。如果平台能列出保母何時領到證照、是否有過不良紀錄等資訊，家長會更有保障。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟表示，社家署成立的「托育人員（保母）登入管理資訊網」，有「我要找保母」選項，民眾視為保母媒合平台，但其實僅是提供家長了解住家附近有哪些資源，後續再請居家托育服務中心協助媒合、簽約。

台北市政府社會局科長鍾雅惠說，過去因為收到不少家長反應，衛福部保母平台資料更新慢、揭露不完整，市府才設置專屬台北市的保母媒合平台，保母可增加托育環境照片、宗教信仰、飲食習慣等資訊，提供家長更多選擇。

有人覺得官方平台不好用，民間保母媒合平台應運而生，除號稱「卅秒找到保母」，網站有保母個人照，保母也可在資料簡介中自我介紹、揭露收費方式與服務內容。

民間平台相較於政府平台資訊更完善，不過收費標準不同。以日托十小時為例，私人平台媒合的保母收費，比公家平台價格貴上兩倍左右。鍾雅惠建議家長還是透過政府媒合平台選擇保母，品質較有保障，價位也較合理。