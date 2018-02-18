親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新春交通大小事
過年習俗年味濃
花蓮觀光待復興
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

雪隧塞爆！回堵長達8公里 嚴重可能塞到明凌晨

從老師到外交官 台灣經驗讓他中文更溜

2018-02-18 12:19中央社 台北18日電

區毅良。 圖／擷自美國在台協會
區毅良。 圖／擷自美國在台協會
分享
去年接任美國在台協會文化官的區毅良，對台灣並不陌生。因為當時中文老師的一句話，他在90年代來到台灣，擔任YMCA基督教青年協會志願英語教師，台灣經驗對他的生涯規劃產生不小的影響。

說得一口流利中文的區毅良（Eric Aldrich）接受中央社專訪時表示，就讀芝加哥大學歷史系時，他有選修中文課。因為想多了解中華文化，也想做社會服務，加上當時的中文老師對他說：「你一定要去台灣」，所以他大學畢業後，1992年來到台灣，在台北YMCA教英文。

區毅良說，他的中文老師剛好是台灣人，建議他一定要到台灣看看，促成了他的台灣初體驗，不僅讓他有機會學中文，了解中華文化，也有機會多加了解台灣歷史與文化。

在台北YMCA教英文，回憶當時讓區毅良印象最深的事，他說，那時候學生雖然壓力很大，但很熱愛學英文，在他要離開台灣前，學生做小畫冊送他，裡面有學生親手寫的信，還附上照片。這份珍貴的禮物，直到現在都還留著。

除了與學生的互動，區毅良在台灣一年半的時間裡，也曾住在台灣寄宿家庭，體驗台灣文化。他記得，當時寄宿家庭的家長曾跟他說，國語很重要，但台語也很重要，那段時間裡，他也學了幾句台語。

那是他第一次接觸台語，也才了解台語在台灣歷史上的重要性，這些都是他在美國可能不會學到的事。

當年在台灣，除了台北，區毅良也常到基隆找他的大學同學，現在則是他的妻子，他們同時來到台灣教英文，一個在台北，一個在基隆。

台灣經驗對區毅良來說，也許更重要的是，讓他對學習中文更認真。在台灣工作、生活過後，他回到美國，繼續研讀中文，後來也為了學習中文而到香港、中國大陸。他說：「會中文對我加入外交工作，是有幫助的。」

成為美國國務院官員後，區毅良曾派駐廣州、宏都拉斯，2017年8月正式接任美國在台協會（AIT）文化官，兼任美國文化中心主任。

這次派駐台灣，他發現，跟20多年前相比，台北的城市面貌變了很多，交通也更便利，台灣民眾的環保意識也提升許多，但不變的是台灣人的熱情。

身為AIT文化官，他的任務是負責鞏固美國和台灣之間的教育與文化關係。談到未來工作目標，他表示，希望看到越來越多台灣學生到美國唸書，也希望有更多美國人來台灣唸書或教英文。

區毅良表示，對學中文、了解中華文化來說，台灣是很棒的地方，「我希望看到更多美國年輕人重新發現台灣」。近來，台美也積極合作推動教育方面的雙邊交流。

同時，區毅良說，大部分的台灣人對美國的流行文化並不陌生，像是「火星人」布魯諾（Bruno Mars）這樣的流行歌手很重要，但美國還有很多其他獨立音樂的樂手，他希望介紹給台灣聽眾，也希望讓美國民眾多了解台灣的文化、音樂、藝術等，促進雙邊交流。

台語美國在台協會火星
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

台大教授研發 太陽能無人機在美發光

2018-02-17 00:10

CES展「台灣館」好炫 磚塊集光供電不是夢

2018-02-17 00:10

警察兼小編一刻不得閒 忙到如廁也在發文

2018-02-15 00:00

警察局粉絲專頁 不為點閱率而貼誇張內容

2018-02-15 00:00

丹佛辦事處長夫人的甜點外交

2018-02-15 00:00

大使夫人的甜點外交 做出人氣彩虹酥

2018-02-15 00:00

有狗讚！／這些毛小孩住在台灣總統官邸

2018-02-13 16:48

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:57

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:00
看更多

熱門文章

影／蔡英文彰化南瑤宮發紅包 遭2男嗆下台

2018-02-18 12:55

蔡英文頭份發紅包 三不原則流程順

2018-02-17 18:23

影／塞翻了！國道3號南下大塞車 猶如停車場

2018-02-18 10:42

馬英九到關渡宮祈福 民眾爭著跟他握手

2018-02-18 11:15

彰化2男嗆蔡英文下台 分別是軍人及退休公務員

2018-02-18 13:53

持續更新／國5北上大塞車！ 雪隧回堵8公里

2018-02-18 15:50

蔡英文發紅包被嗆下台 黃重諺：祝福他們喜樂平安

2018-02-18 14:24

影／馬英九關渡宮發紅包 跟民眾玩有獎徵答

2018-02-18 12:27

雪山隧道塞爆回堵長達8公里 嚴重可能要塞到明天凌晨

2018-02-18 16:53

好天氣搶出遊 國道今恐最塞

2018-02-17 23:31

來領小英總統紅包 初三到中彰投雲嘉

2018-02-18 07:20

當搶麥成為一種習慣...誰是立院新一代歌王？

2018-02-18 10:00

雲翠大樓拆除工程 還要等10天

2018-02-17 23:25

拚戰南投縣長！林明溱、洪國浩新春參拜比「勤腳」

2018-02-17 19:07

新春廟宇參拜 馬蔡行程破紀錄

2018-02-17 23:23

衛星遙測觀測東海南海島礁 人工造陸破壞一覽無遺

2018-02-18 11:58

初三天氣佳 估出遊及部分北返車潮湧現

2018-02-17 22:04

將投入6050萬振興花蓮觀光！賴清德籲國人行動支持

2018-02-18 15:38

初三南下墾丁一路順暢 南灣沙灘遊客人潮稀疏

2018-02-18 16:58

基隆人想拿1萬元獎金嗎？初四迎財神博最多聖杯者可得

2018-02-17 20:25

國道一早塞！高公局估午後國道湧北上車潮

2018-02-18 13:12

影／好親民！陳建仁玩自拍 跟小朋友擊掌

2018-02-18 12:12

從老師到外交官 台灣經驗讓他中文更溜

2018-02-18 12:19

台獨聯盟主席叫陳南天還是陳重光 蔡總統也分不清

2018-02-18 12:10

立委的客家年菜╱吳志揚記憶味蕾 盡是母親炆爌肉香味

2018-02-18 12:00

立委的客家年菜╱鍾孔炤：沒吃豬膽肝 就不像過年

2018-02-18 12:00

初三初四走國道 頭城到坪林得花1小時半

2018-02-18 17:27

蔡英文前腳走、吳敦義後腳到 兩人「王不見王」

2018-02-18 17:58

南投縣府代受贈50萬元 轉助花蓮地震

2018-02-18 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top