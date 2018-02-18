從老師到外交官 台灣經驗讓他中文更溜

2018-02-18 12:19 中央社 台北18日電



區毅良。 圖／擷自美國在台協會 分享 facebook 去年接任美國在台協會文化官的區毅良，對台灣並不陌生。因為當時中文老師的一句話，他在90年代來到台灣，擔任YMCA基督教青年協會志願英語教師，台灣經驗對他的生涯規劃產生不小的影響。

說得一口流利中文的區毅良（Eric Aldrich）接受中央社專訪時表示，就讀芝加哥大學歷史系時，他有選修中文課。因為想多了解中華文化，也想做社會服務，加上當時的中文老師對他說：「你一定要去台灣」，所以他大學畢業後，1992年來到台灣，在台北YMCA教英文。

區毅良說，他的中文老師剛好是台灣人，建議他一定要到台灣看看，促成了他的台灣初體驗，不僅讓他有機會學中文，了解中華文化，也有機會多加了解台灣歷史與文化。

在台北YMCA教英文，回憶當時讓區毅良印象最深的事，他說，那時候學生雖然壓力很大，但很熱愛學英文，在他要離開台灣前，學生做小畫冊送他，裡面有學生親手寫的信，還附上照片。這份珍貴的禮物，直到現在都還留著。

除了與學生的互動，區毅良在台灣一年半的時間裡，也曾住在台灣寄宿家庭，體驗台灣文化。他記得，當時寄宿家庭的家長曾跟他說，國語很重要，但台語也很重要，那段時間裡，他也學了幾句台語。

那是他第一次接觸台語，也才了解台語在台灣歷史上的重要性，這些都是他在美國可能不會學到的事。

當年在台灣，除了台北，區毅良也常到基隆找他的大學同學，現在則是他的妻子，他們同時來到台灣教英文，一個在台北，一個在基隆。

台灣經驗對區毅良來說，也許更重要的是，讓他對學習中文更認真。在台灣工作、生活過後，他回到美國，繼續研讀中文，後來也為了學習中文而到香港、中國大陸。他說：「會中文對我加入外交工作，是有幫助的。」

成為美國國務院官員後，區毅良曾派駐廣州、宏都拉斯，2017年8月正式接任美國在台協會（AIT）文化官，兼任美國文化中心主任。

這次派駐台灣，他發現，跟20多年前相比，台北的城市面貌變了很多，交通也更便利，台灣民眾的環保意識也提升許多，但不變的是台灣人的熱情。

身為AIT文化官，他的任務是負責鞏固美國和台灣之間的教育與文化關係。談到未來工作目標，他表示，希望看到越來越多台灣學生到美國唸書，也希望有更多美國人來台灣唸書或教英文。

區毅良表示，對學中文、了解中華文化來說，台灣是很棒的地方，「我希望看到更多美國年輕人重新發現台灣」。近來，台美也積極合作推動教育方面的雙邊交流。

同時，區毅良說，大部分的台灣人對美國的流行文化並不陌生，像是「火星人」布魯諾（Bruno Mars）這樣的流行歌手很重要，但美國還有很多其他獨立音樂的樂手，他希望介紹給台灣聽眾，也希望讓美國民眾多了解台灣的文化、音樂、藝術等，促進雙邊交流。