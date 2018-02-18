衛星遙測觀測東海南海島礁 人工造陸破壞一覽無遺

2018-02-18 11:58 中央社 台北18日電



中央大學太空及遙測研究中心透過衛星遙測，長年觀測東海、南海200多個島嶼，包括中國大陸、越南實質管轄的島嶼，島礁雖美，人工造陸帶來的破壞與改變卻一覽無遺。

中央大學太遙中心透過衛星遙測，拍下南海島礁畫面，圖為美濟礁，2007年時，美濟礁還沒有露出水面，2015年起填海造陸。 中央社 分享 facebook

太遙中心與內政部長年合作島礁監測計畫，每年都選定不同主題，包括水庫、氣象、自行車道等，今年則選擇島礁，透過幾百公里外的衛星遙測，在不受干擾的狀況下拍攝各島嶼的現況。

太遙中心主任、資源衛星接收站主持人蔡富安受訪表示，東海、南海海域有200多個島礁，這次選出12個具特殊性的島礁作為月曆，由於衛星影像的高解析度最佳可達31公分，島上的機場建設、人工造陸等情況，都可清楚呈現。

太遙中心團隊依4主題分類，包括機場建設、人工造陸、特殊圖案和自然環境。蔡富安說，除了台灣國土的東沙島、棉花嶼等，有些島嶼是中國大陸、越南實際控制，釣魚台附近的南小島、北小島則是日本勢力範圍。

舉例來說，南沙群島中的珊瑚環礁「美濟礁」，又被稱作「圍巾環礁」，目前為中國實際控制。根據2007年的衛星圖像，美濟礁還沒有露出水面，2015年開始填海造陸，已經看得到陸地。從圖上可看到，礁湖內駛入大量施工船，陸域面積快速擴建以致產生大量漂砂，島上建有碼頭、機場跑道、雷達站及燈塔等設施。

目前由越南政府控制的南威島，根據太遙中心資料，島礁陸域為天然形成，2015年5月開始填海造陸，由島西南處向外延伸，漂砂伴隨而來；到了2016年5月，填海造陸工程持續擴建，島上有碼頭、道路，機場跑道約一公里長。與2007年相比，人工造陸情形明顯。

此外，原為水下礁的華陽礁，2014年開始填海造陸，陸域面積擴展至0.24平方公里，2016年8月島上出現整齊排列的桿狀設施，疑似為高頻雷達陣列天線。

利用衛星遙測圖像製作而成的島礁月曆，身處同一片海，每座島嶼卻有不同風貌。蔡富安說，衛星遙測可以突破距離、交通等種種限制，拍下清楚圖像後做後續的各種分析與應用。

如何選出這12座島礁？蔡富安說，首要條件是好看，其次是富有教育意義，有些島較少被談論，知名度不高，因此選出來讓大家進一步認識。

太遙中心說，有些島礁鮮為人知，往往因國際政治紛擾才躍上新聞版面。大部分仍保有最原始面貌，有的島礁卻因為大肆擴張與興建，濁泥滾滾，從衛星影像能感受到各國爭奪海權與天然資源，早已暗潮洶湧，如何實現和平共享的天然資源，考驗著人類的智慧與良知。