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春節不停 原能會年假續審核二重啟案

2018-02-15 18:52聯合報 記者林良齊╱即時報導

針對台電公司「核二廠2號機第25次大修後機組初次臨界申請」案，原能會由11位專家學者及會內同仁12日在核二廠共同執行首次審查會議及現場查核，而接下來的連續春節假期，原能會相關審查及現場視察作業均不會停歇。

原能會表示，春節期間將依規劃於原能會會本部進行文件審查，及赴現場查核機組設備配置、管路完整性、抽測重要系統功能等。後續原能會將持續嚴格審查並確認程序完備，檢視機組整體性維護成效，以確認機組現場狀態符合起動要求。

原能會核二春節
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