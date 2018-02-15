大使夫人海外教做台式甜點 用美食做國民外交

2018-02-15 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



我駐美國丹佛辦事處處長張詩瑞的太太陳彥柔，過去隨先生派駐匈牙利時，意外開始投入烘培的世界，後來還回台考到丙級麵包及蛋糕雙證照，現在除了不時製作台式糕點給辦事處享用，她還在當地開設烘培課程，吸引不少外國人報名參加，而她教授的入門款多選台式波蘿麵包或奶酥麵包，製作前也會告訴學生這是台灣很常見的麵包，還會教學生製作台灣形狀的鳳梨酥，一邊做烘培一邊介紹台灣人文地理，讓外國人學做台式甜點之餘，也能認識台灣，利用台灣美食做國民外交。

陳彥柔說，她原本對烘培一點都不了解，2005年隨先生派駐到匈牙利，當時台灣很流行麵包機，他們也買1台到匈牙利，從此開啟烘培之路，後來又隨先生到新加坡，當地更多台灣人，很多台灣媽媽都很樂意教烘培，她發現自己有天份，回台灣時到救國團上課，之後也考取證照。

陳彥柔說，在匈牙利時，很多烘培原料買不到，必須請回台灣的人回匈牙利時帶過去，現在在丹佛，當地華人不多，原料也必須自己來，豬油、紅豆餡、鳳梨餡都要自己做，「但我覺得這很好，因為學會這些，之後無論派去哪都不用擔心了」，她除了做甜點，還會依照當地環境調整作法，她說丹佛海拔1000多公尺，水、奶油要多放一點，烘培的方式也要改變，內餡的味道也要依照外國人的口味做改變，把鳳梨酥做得甜一點，能接受的外國人就多更多。