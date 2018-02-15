親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
過年習俗年味濃
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
花蓮震後拆危樓
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

大使夫人海外教做台式甜點 用美食做國民外交

2018-02-15 14:04聯合報 記者徐偉真╱即時報導

我駐美國丹佛辦事處處長張詩瑞的太太陳彥柔，過去隨先生派駐匈牙利時，意外開始投入烘培的世界，後來還回台考到丙級麵包及蛋糕雙證照，現在除了不時製作台式糕點給辦事處享用，她還在當地開設烘培課程，吸引不少外國人報名參加，而她教授的入門款多選台式波蘿麵包或奶酥麵包，製作前也會告訴學生這是台灣很常見的麵包，還會教學生製作台灣形狀的鳳梨酥，一邊做烘培一邊介紹台灣人文地理，讓外國人學做台式甜點之餘，也能認識台灣，利用台灣美食做國民外交。

陳彥柔說，她原本對烘培一點都不了解，2005年隨先生派駐到匈牙利，當時台灣很流行麵包機，他們也買1台到匈牙利，從此開啟烘培之路，後來又隨先生到新加坡，當地更多台灣人，很多台灣媽媽都很樂意教烘培，她發現自己有天份，回台灣時到救國團上課，之後也考取證照。

陳彥柔說，在匈牙利時，很多烘培原料買不到，必須請回台灣的人回匈牙利時帶過去，現在在丹佛，當地華人不多，原料也必須自己來，豬油、紅豆餡、鳳梨餡都要自己做，「但我覺得這很好，因為學會這些，之後無論派去哪都不用擔心了」，她除了做甜點，還會依照當地環境調整作法，她說丹佛海拔1000多公尺，水、奶油要多放一點，烘培的方式也要改變，內餡的味道也要依照外國人的口味做改變，把鳳梨酥做得甜一點，能接受的外國人就多更多。

陳彥柔也將烘培實力投注到做公益，她指導各大僑團做各式糕點義賣，收入全捐給當地中文學校、台灣同鄉會或中華會館等，至今已獲得5張感謝狀，兩年前台南大地震，她也親自做甜點義賣，收入協助賑災。出身花蓮阿美族的她，只要有一合適的場合，還會換上傳統服飾，向大家介紹她的故鄉，也曾教科羅拉多州的中文學校老師原住民舞蹈，去年的國慶酒會上，陳彥柔也換上傳統服飾表演，她說有當地僑胞驚奇地跟她說，「在外國生活30幾年，沒看過有外交官夫人親自上台表演的」，而她也很高興，能有這樣的機會宣揚台灣的多元文化。

陳彥柔(中)在台灣同鄉會烘焙教室開的烘焙課程。圖／陳彥柔提供
陳彥柔(中)在台灣同鄉會烘焙教室開的烘焙課程。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(右三)和夫婿、丹佛辦事處處長張詩瑞(左一)在官邸舉辦政府總統就職茶會。圖...
陳彥柔(右三)和夫婿、丹佛辦事處處長張詩瑞(左一)在官邸舉辦政府總統就職茶會。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(左一)參加僑委會在密蘇里州聖路易斯市辦的美食廚藝展，活動有兩位師傅從台灣...
陳彥柔(左一)參加僑委會在密蘇里州聖路易斯市辦的美食廚藝展，活動有兩位師傅從台灣來，她去支援及擔任翻譯。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔。圖／陳彥柔提供
陳彥柔。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(左四)在國慶活動上表演阿美族舞蹈。圖／陳彥柔提供
陳彥柔(左四)在國慶活動上表演阿美族舞蹈。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(右一)在慶祝總統就職典禮上，穿阿美族傳統服飾與會。圖／陳彥柔提供
陳彥柔(右一)在慶祝總統就職典禮上，穿阿美族傳統服飾與會。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(右三)在科州中文學校夏令營的成人烘焙課程教學生做甜點。圖／陳彥柔提供
陳彥柔(右三)在科州中文學校夏令營的成人烘焙課程教學生做甜點。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔(右一)親自製作糕點款待朋友。圖／陳彥柔提供
陳彥柔(右一)親自製作糕點款待朋友。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔製作的台式糕點。圖／陳彥柔提供
陳彥柔製作的台式糕點。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔製作糕點義賣，收入全捐給當地中文學校等，至今收到5張感謝狀。圖／陳彥柔提供
陳彥柔製作糕點義賣，收入全捐給當地中文學校等，至今收到5張感謝狀。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔製作的糕點。圖／陳彥柔提供
陳彥柔製作的糕點。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔在密蘇里州聖路易市的廚藝學院教學生自製台灣造型鳳梨酥，學生們一致說好吃。圖...
陳彥柔在密蘇里州聖路易市的廚藝學院教學生自製台灣造型鳳梨酥，學生們一致說好吃。圖／陳彥柔提供
分享
陳彥柔的烘培教室文宣。圖／陳彥柔提供
陳彥柔的烘培教室文宣。圖／陳彥柔提供
分享

匈牙利甜點義賣
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

警察兼小編一刻不得閒 忙到如廁也在發文

2018-02-15 00:00

警察局粉絲專頁 不為點閱率而貼誇張內容

2018-02-15 00:00

丹佛辦事處長夫人的甜點外交

2018-02-15 00:00

大使夫人的甜點外交 做出人氣彩虹酥

2018-02-15 00:00

原民語言法 為台灣「自由度」加分

2018-02-14 23:56

47人拒絕離開 龍發堂年前淨空失敗

2018-02-14 22:54

台灣燈會 水陸空齊放 美極了

2018-02-14 22:49

最後一周 陳前妻趕工拆農舍圍牆

2018-02-14 13:22

陳金德前妻農舍 改善限期剩7天

2018-02-14 13:21

評／閱讀到底有什麼價值？

2018-02-14 12:57

農舍趕工拆牆鄰居看見陳金德進出？ 縣府：縣長沒去過

2018-02-14 11:10

有狗讚！／這些毛小孩住在台灣總統官邸

2018-02-13 16:48

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國安和食安／台要簽FTA 先擺脫食安心理黑洞

2018-02-07 17:59

國民法官「類恐龍判決」 嚇壞法界

2018-02-07 15:38

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:57

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:00

隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00
看更多

熱門文章

「不知道降不降得下來」 黑鷹罹難護理師最後LINE曝光

2018-02-14 18:55

情人夜 上將搭捷運挽妻成軍人群組應景照

2018-02-14 21:07

黑鷹罹難護理師「風超大、又下雨」 氣象站：沒量到雨

2018-02-14 22:56

李婉鈺向阿扁拜年 扁勸她「不要再喝了」

2018-02-14 17:17

台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎

2018-02-15 07:33

影／衛星偵照緊盯敦謙沙洲 海巡南沙155榴砲中隊首曝光

2018-02-15 06:50

花蓮雲翠大樓結構出問題? 建築師這麼說

2018-02-14 19:55

綠公布花蓮救災滿意度 他批：好大喜功急什麼

2018-02-15 07:24

蔡總統過年發紅包 他呼籲軍公教警消勞一起去排隊

2018-02-15 06:49

影／媒體問「保官位還保生命？」賀陳旦險動怒回「尖酸」

2018-02-14 17:45

海巡155榴炮中隊首曝光

2018-02-15 00:00

收容所關了…倒塌戶領20萬 茫然怎過年

2018-02-15 00:50

持續更新／國道南下車流量大 彰化路段時速30~40公里

2018-02-15 14:30

震怕了！陸客團不住花蓮 改夜奔宜蘭住宿

2018-02-14 19:58

總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後

2018-02-15 08:00

法鼓山今晚政治大咖雲集 蔡英文馬英九難得同框

2018-02-15 11:42

浪子回頭！昔拿刀槍進出監獄 今當修復師助罹難者

2018-02-14 17:00

小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休

2018-02-15 10:50

蔡總統春節談話 「向對岸的朋友說聲新年恭喜」

2018-02-15 09:43

近八成綠營支持者想分手？ 柯文哲：政黨不是鐵板一塊

2018-02-15 10:35

抗議機票翻倍漲 台生赴交通部總統府陳情

2018-02-14 16:37

打撈黑鷹 高雄海洋探測船「寶拉麗絲號」小年夜出動

2018-02-14 20:07

海巡軍事化？李仲威：強化雙方協調

2018-02-15 00:00

50年前軍犬訓練 會匍匐前進還會幫戰友鬆綁

2018-02-14 17:34

大使夫人的甜點外交 做出人氣彩虹酥

2018-02-15 00:00

收容人過年 互道「假釋順利」 圍爐吃「解除雞押」

2018-02-15 10:00

傳投入台北市長初選 張顯耀：農曆年後明朗

2018-02-14 20:14

「已做好準備」 張顯耀選北市長？年後決定

2018-02-15 00:32

賴清德野柳安檢所慰勞勤值官兵 婦人驚呼：我是你同學

2018-02-15 15:16

參謀總長親巡金門小三通旅客疏運編組 備妥應變作爲

2018-02-14 21:46

救花蓮觀光 勸刷國旅卡 2天1夜1999元

2018-02-15 00:46

丹佛辦事處長夫人的甜點外交

2018-02-15 00:00

暖陽湊熱鬧 過年旅遊潮恐塞爆國道

2018-02-14 23:35

打撈黑鷹 水下無人載具挑戰1500米深度

2018-02-15 00:32

小年夜人潮湧現 桃機旅運量近13萬人次

2018-02-14 19:43

黨勸進 楊鎮浯考慮選金門縣長

2018-02-15 00:32

小年夜出發尋找黑鷹 飛安會連夜前往蘭嶼

2018-02-14 19:44

隔夜飯配電視聲 獨居老人的年節日常

2018-02-15 10:12

台生陳情「機票漲近倍」 賴揆：機位還夠

2018-02-15 00:00

總統春節趴趴走勤務多 警政署澄清：員警不停休

2018-02-15 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top