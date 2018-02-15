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低調國防色磚 古蹟行政院逃過二戰轟炸

2018-02-15 10:52中央社 台北15日電

行政院與總統府建築都是日治時期的古蹟，但相較總統府顯眼高塔跟紅色磚牆，政院興建時因日本政府手頭緊，僅採用對稱結構與低調「國防色」磚，意外在二戰時躲過轟炸，全身而退。

行政院所在的辦公大樓，原是日治時期的台北市役所（台北市政府），是日治時期後期，日本政府所蓋的最後一棟政府建築物，1998年被指定為國定古蹟

負責行政院古蹟導覽的志工隊長林勝男說，台北市役所從1937年開始規劃興建，就在同一年，「七七事變」爆發，引發長達8年的中國抗日戰爭，日本政府為因應戰爭而經費拮据，加上日圓通貨膨脹、鋼筋漲價，不得不一再修改台北市役所的設計。

林勝男說，台北市役所最初設計時，也有採用與總統府相似的中央高塔結構，為節省經費，設計圖又經過多次修改，最後決定拿掉高塔，僅興建三到四層樓的辦公大樓。但即使如此，原本規劃120萬日圓的興建費用，開工時也暴漲到151萬日圓。

林勝男指出，相較於有著後文藝復興風格、外觀有許多裝飾的總統府，行政院則屬於重視功能性的後現代主義建築，一方面是也是為了省錢，外觀上比較沒有華麗的裝飾，整棟大樓為平屋頂，造型為簡潔的方塊體；外牆採用褐色二丁掛磁磚，在當時被稱為「國防色」磚，具有防空保護的作用。

他表示，1945年第二次世界大戰末期，美軍對日本統治下的台灣發動台北大空襲，以各政府機關和軍事設施為主要轟炸目標，首當其衝的就是當時作為日本總督府使用的總統府。

林勝男說，日本政府雖對總統府顯眼的建築特色和紅色磚牆，做了許多偽裝措施，仍遭到轟炸；反倒是行政院因外觀與顏色低調，最終在這波空襲中全身而退，幸運的逃過一劫，使建築物完整的保存至今。

總統府國定古蹟日治時期
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