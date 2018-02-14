親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
過年習俗年味濃
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
花蓮震後拆危樓
勞基新制將上路
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒為何日本不用？

評／閱讀到底有什麼價值？

2018-02-14 12:57聯合新聞網 鳴人堂

不論報紙、雜誌還是書，出版紙本至少要經過編輯和出版社把關，內容就肯定比較扎實、有...
不論報紙、雜誌還是書，出版紙本至少要經過編輯和出版社把關，內容就肯定比較扎實、有價值嗎？ 攝影／許伯崧
分享

年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

搜救犬「鐵雄」好多了！興大送牠3年免費醫療卡

2018-02-14 14:41

農舍趕工拆牆鄰居看見陳金德進出？ 縣府：縣長沒去過

2018-02-14 11:10

黃暐瀚結束18年記者生涯 臉書感性告白下一步

2018-02-14 10:07

獨／陳金德前妻豪華農舍限期改善將屆 到底拆了沒？

2018-02-14 09:21

台灣燈會後天登場 正版哆啦A夢「抵嘉」

2018-02-14 01:40

小綠人「臉紅」求婚 屏東街頭放閃

2018-02-14 01:35

水井納管 推動水權登記受阻

2018-02-14 00:49

沿海轉內陸 彰雲嘉屏地層下陷惡化

2018-02-14 00:47

有狗讚！／這些毛小孩住在台灣總統官邸

2018-02-13 16:48

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

大陸台商返鄉有困難？徐國勇：謠言不可取

2018-02-13 14:33

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國安和食安／台要簽FTA 先擺脫食安心理黑洞

2018-02-07 17:59

國民法官「類恐龍判決」 嚇壞法界

2018-02-07 15:38

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:57

逛熱博、賞綵燈 春遊屏東白天黑夜都好玩

2018-02-14 10:00

隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00

過年走春來南投 旺運出投天

2018-02-08 10:07

商務飛行hen苦嗎？搭豪華經濟艙變享受

2018-02-08 00:00
看更多

熱門文章

買年菜被女攤商偷襲親臉撲懷 馬英九：我要昏倒了

2018-02-14 10:09

維安有疑慮蔡總統不回屏東發紅包 這影帶恐是關鍵

2018-02-14 10:57

幻象升級難…我空軍最想買 美國這台最快戰機

2018-02-14 10:00

網問壓歲錢數目 紅包價碼見血淋淋的M型社會

2018-02-14 11:04

最近換新鈔備紅包了嗎？快檢查有沒拿到假鈔

2018-02-14 08:00

黨產會追查婦聯會 辜嚴倬雲今晚搭機離台

2018-02-13 22:47

花蓮震災中的「鋼鐵英雄」 工程行老闆危樓架鋼樑自費百萬

2018-02-14 11:30

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

【重磅快評】花蓮「漂亮生活」破滅 速成觀光後遺症

2018-02-13 20:04

獨／陳金德前妻豪華農舍限期改善將屆 到底拆了沒？

2018-02-14 09:21

訪歐夜闖紅燈區？童仲彥：我來回各花2.7歐元

2018-02-14 10:16

童仲彥公費訪歐去紅燈區 柯P：我們開始睡覺他才不見

2018-02-14 12:29

警察便當費增20元 蔡英文：政府會當人民保母的後盾

2018-02-13 22:58

小綠人「臉紅」求婚 屏東街頭放閃

2018-02-14 01:35

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

影／《軍情站》海盜海上劫船...最怕海巡特勤隊

2018-02-13 17:12

黃暐瀚結束18年記者生涯 臉書感性告白下一步

2018-02-14 10:07

沿海轉內陸 彰雲嘉屏地層下陷惡化

2018-02-14 00:47

「別讓花蓮孤單！」揪團到花蓮旅遊 救觀光

2018-02-14 00:01

視察北捷行控中心 柯P驚呼：大夜班加給才450元！

2018-02-14 11:38

反彈聲浪大…7休1鬆綁 23行業遭保留

2018-02-14 00:12

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

政治必拜術...陳菊拜玉皇上帝 這縣長狂掃百廟

2018-02-14 12:00

「候車室空蕩蕩」 台鐵運務段長懇求大家不要放棄花蓮

2018-02-14 11:42

雷倩：準備三八婦女節大會 我們「堂堂正正！」

2018-02-14 01:14

伴罹難陸客家屬 海基會人員：就像自家的事

2018-02-13 21:06

雲門翠堤拆除計畫更改 縣府：以人員安全做考量

2018-02-13 21:24

展現反潛精實訓練 蔡總統赴左營視察海軍反潛大隊

2018-02-13 16:22

馬英九與姐姐採買年菜 發春聯拜年

2018-02-14 09:17

「大鋼牙」機具進駐 花蓮雲翠大樓晚間開始拆除

2018-02-13 17:17

廣角鏡／直升機向蔡總統點頭

2018-02-14 00:29

周錫瑋vs.侯友宜 春節後正面對決

2018-02-14 00:45

過年又得被身家調查 他嘆：公務員才是光宗耀祖？

2018-02-13 21:59

「幾歲了好意思收」超機車紅包袋 網友直呼想團購

2018-02-14 13:45

「海軍反潛航空大隊戰力強！」 總統赴左營慰勉官兵

2018-02-13 15:40

因應M503 金門機場3天大方送熱食

2018-02-14 09:27

煙波飯店為花蓮集氣 供免費住宿及住房應援專案

2018-02-13 18:18

江啟臣情人節送香菇 老婆：哈哈哈哈

2018-02-14 12:52

震災後對岸禁來台觀光 徐國勇：請海基會了解中

2018-02-13 17:06

抗議不斷 遠東集團鬆口：花蓮舊遠百年後就拆！

2018-02-14 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top