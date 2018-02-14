台灣燈會後天登場 正版哆啦A夢「抵嘉」

2018-02-14 01:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



台灣燈會唯一購票參觀的「童趣玩嘉燈區」，有日本授權「哆啦A夢」空運來台展演。 圖／嘉縣府提供 分享 facebook

今年台灣燈會將在後天（農曆大年初一）登場，從嘉義縣太保市縣府前太子大道延伸到故宮南院的17處陸、水、空燈區，都會在當晚亮燈，帶給民眾結合藝術、科技和人文元素的視覺饗宴；觀光局提供的主燈「忠義天成」則要等到元宵夜才會點亮。

台灣燈會科技嘉藝燈區入夜綻放絢麗五彩光芒。 圖／嘉縣府提供 分享 facebook

台灣燈會展區占地50公頃，分成主燈區、宮迎嘉賓燈區、科技嘉藝燈區、懸空藝術燈區、嘉藝悸動燈區、玩GO嘉義燈區和多元文化村燈區7大主題 ，再分設18個小燈區，希望呈現「畫藝夜燈」效果。

縣府後天晚上7點在縣府旁舉辦台灣燈會開幕儀式，開場秀安排韓國BATTUTA女子飛天鼓表演，另有雯翔舞蹈團、新象創作劇團、韓國Chef廚師秀等節目。

生肖狗年，嘉縣主辦台灣燈會，縣府找國際知名阿美族原住民藝術家優席夫設計「看嘉守護我們的家」燈組，製作一對台灣土狗燈具。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

「忠義天成」主燈造型為原住民孩童與忠義相伴的台灣犬，佇立阿里山雲海山巔，總高度21公尺。主燈定3月2日元宵晚間7點點亮。

元宵當天下午2點起，舞台區就有國內外表演團體接力演出，持續到點燈。嘉義出身的歌手伍佰&China Blue樂團，會在3月3日周未夜晚8點上台表演。

台灣燈會八大必看美燈之一農創再生燈區「人在艸木間」。 圖／嘉縣府提供 分享 facebook

縣府選出八大美燈推薦遊客「必看」，包括玩GO嘉義燈區的「人在艸木間」、「海波浪」、「TransLight」和「森林之泉」，懸空藝術燈區的「1. 26」、宮迎嘉賓燈區的「漂」、嘉藝悸動燈區的「流動光景」、「同憶共鳴」。

台灣燈會八大必看美燈之一嘉藝悸動燈區「同憶共鳴」。 圖／嘉縣府提供 分享 facebook

台灣燈會八大必看美燈之一懸空藝術燈區「1. 26」。 圖／嘉縣府提供 分享 facebook

台灣燈會唯一須購票參觀的是「童趣玩嘉燈區」，內有日本授權的「哆啦A夢」、「超萌動感樂園」來台展演，還有5大氣墊設施、亞洲最大日本佐賀國際熱氣球燈區。3歲以下、65歲以上、身障人士及嘉義縣12歲以下兒童免票入園。