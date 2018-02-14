台灣燈會後天登場 正版哆啦A夢「抵嘉」
今年台灣燈會將在後天（農曆大年初一）登場，從嘉義縣太保市縣府前太子大道延伸到故宮南院的17處陸、水、空燈區，都會在當晚亮燈，帶給民眾結合藝術、科技和人文元素的視覺饗宴；觀光局提供的主燈「忠義天成」則要等到元宵夜才會點亮。
台灣燈會展區占地50公頃，分成主燈區、宮迎嘉賓燈區、科技嘉藝燈區、懸空藝術燈區、嘉藝悸動燈區、玩GO嘉義燈區和多元文化村燈區7大主題 ，再分設18個小燈區，希望呈現「畫藝夜燈」效果。
縣府後天晚上7點在縣府旁舉辦台灣燈會開幕儀式，開場秀安排韓國BATTUTA女子飛天鼓表演，另有雯翔舞蹈團、新象創作劇團、韓國Chef廚師秀等節目。
「忠義天成」主燈造型為原住民孩童與忠義相伴的台灣犬，佇立阿里山雲海山巔，總高度21公尺。主燈定3月2日元宵晚間7點點亮。
元宵當天下午2點起，舞台區就有國內外表演團體接力演出，持續到點燈。嘉義出身的歌手伍佰&China Blue樂團，會在3月3日周未夜晚8點上台表演。
縣府選出八大美燈推薦遊客「必看」，包括玩GO嘉義燈區的「人在艸木間」、「海波浪」、「TransLight」和「森林之泉」，懸空藝術燈區的「1. 26」、宮迎嘉賓燈區的「漂」、嘉藝悸動燈區的「流動光景」、「同憶共鳴」。
台灣燈會唯一須購票參觀的是「童趣玩嘉燈區」，內有日本授權的「哆啦A夢」、「超萌動感樂園」來台展演，還有5大氣墊設施、亞洲最大日本佐賀國際熱氣球燈區。3歲以下、65歲以上、身障人士及嘉義縣12歲以下兒童免票入園。
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