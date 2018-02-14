親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富案起訴五人
花蓮大震災情慘
震災善後動起來
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

台灣燈會後天登場 正版哆啦A夢「抵嘉」

2018-02-14 01:40聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

台灣燈會唯一購票參觀的「童趣玩嘉燈區」，有日本授權「哆啦A夢」空運來台展演。 圖...
台灣燈會唯一購票參觀的「童趣玩嘉燈區」，有日本授權「哆啦A夢」空運來台展演。 圖／嘉縣府提供
分享

今年台灣燈會將在後天（農曆大年初一）登場，從嘉義縣太保市縣府前太子大道延伸到故宮南院的17處陸、水、空燈區，都會在當晚亮燈，帶給民眾結合藝術、科技和人文元素的視覺饗宴；觀光局提供的主燈「忠義天成」則要等到元宵夜才會點亮。

台灣燈會科技嘉藝燈區入夜綻放絢麗五彩光芒。 圖／嘉縣府提供
台灣燈會科技嘉藝燈區入夜綻放絢麗五彩光芒。 圖／嘉縣府提供
分享

台灣燈會展區占地50公頃，分成主燈區、宮迎嘉賓燈區、科技嘉藝燈區、懸空藝術燈區、嘉藝悸動燈區、玩GO嘉義燈區和多元文化村燈區7大主題 ，再分設18個小燈區，希望呈現「畫藝夜燈」效果。

縣府後天晚上7點在縣府旁舉辦台灣燈會開幕儀式，開場秀安排韓國BATTUTA女子飛天鼓表演，另有雯翔舞蹈團、新象創作劇團、韓國Chef廚師秀等節目。

生肖狗年，嘉縣主辦台灣燈會，縣府找國際知名阿美族原住民藝術家優席夫設計「看嘉守護...
生肖狗年，嘉縣主辦台灣燈會，縣府找國際知名阿美族原住民藝術家優席夫設計「看嘉守護我們的家」燈組，製作一對台灣土狗燈具。 記者魯永明／攝影
分享

「忠義天成」主燈造型為原住民孩童與忠義相伴的台灣犬，佇立阿里山雲海山巔，總高度21公尺。主燈定3月2日元宵晚間7點點亮。

元宵當天下午2點起，舞台區就有國內外表演團體接力演出，持續到點燈。嘉義出身的歌手伍佰&China Blue樂團，會在3月3日周未夜晚8點上台表演。

台灣燈會八大必看美燈之一農創再生燈區「人在艸木間」。 圖／嘉縣府提供
台灣燈會八大必看美燈之一農創再生燈區「人在艸木間」。 圖／嘉縣府提供
分享

縣府選出八大美燈推薦遊客「必看」，包括玩GO嘉義燈區的「人在艸木間」、「海波浪」、「TransLight」和「森林之泉」，懸空藝術燈區的「1. 26」、宮迎嘉賓燈區的「漂」、嘉藝悸動燈區的「流動光景」、「同憶共鳴」。

台灣燈會八大必看美燈之一嘉藝悸動燈區「同憶共鳴」。 圖／嘉縣府提供
台灣燈會八大必看美燈之一嘉藝悸動燈區「同憶共鳴」。 圖／嘉縣府提供
分享

台灣燈會八大必看美燈之一懸空藝術燈區「1. 26」。 圖／嘉縣府提供
台灣燈會八大必看美燈之一懸空藝術燈區「1. 26」。 圖／嘉縣府提供
分享

台灣燈會唯一須購票參觀的是「童趣玩嘉燈區」，內有日本授權的「哆啦A夢」、「超萌動感樂園」來台展演，還有5大氣墊設施、亞洲最大日本佐賀國際熱氣球燈區。3歲以下、65歲以上、身障人士及嘉義縣12歲以下兒童免票入園。

台灣燈會故宮南院哆啦A夢觀光花燈
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

沿海轉內陸 彰雲嘉屏地層下陷惡化

2018-02-14 00:47

水井納管 推動水權登記受阻

2018-02-14 00:49

小綠人「臉紅」求婚 屏東街頭放閃

2018-02-14 01:35

有狗讚！／這些毛小孩住在台灣總統官邸

2018-02-13 16:48

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

大陸台商返鄉有困難？徐國勇：謠言不可取

2018-02-13 14:33

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

「所有電影人的家」國家電影中心開工

2018-02-12 23:57

台灣燈會 上千廢輪胎「重新萌芽」

2018-02-12 23:09

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國安和食安／台要簽FTA 先擺脫食安心理黑洞

2018-02-07 17:59

國民法官「類恐龍判決」 嚇壞法界

2018-02-07 15:38

隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00

過年走春來南投 旺運出投天

2018-02-08 10:07

商務飛行hen苦嗎？搭豪華經濟艙變享受

2018-02-08 00:00

網購食品 4原則慎選

2018-02-07 10:05
看更多

熱門文章

花蓮災情慘 網酸「未見韓國關心」 在韓台媳這麼說

2018-02-13 09:41

陸記者公布震災救援畫面 日代表確說危險無法進去

2018-02-13 11:53

花蓮又一地標要消失 傅崐萁：舊遠百限期一個月拆除

2018-02-13 13:32

孫大千：民調比誰不爛 藍綠的恥辱

2018-02-13 09:22

失聯飛官妻的擔當：老公不累了 謝謝你那麼疼我

2018-02-13 08:18

蔡英文執政關鍵調查 台獨創10年新低、統一創10年新高

2018-02-13 11:47

「不拆舊遠百，不進新遠百」 花蓮人抗議遠東不拆危樓

2018-02-13 11:48

蘭嶼部署鷹式飛彈 專家認為首要意義為戰略表態

2018-02-13 14:35

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

我擬採購F-18戰機取代幻象？空軍：依作戰需求而定

2018-02-13 10:31

詐團發災難財、把坍塌大樓當景點 台灣最美風景是人？

2018-02-13 10:00

黨產會追查婦聯會 辜嚴倬雲今晚搭機離台

2018-02-13 22:47

【重磅快評】連地質調查都要省 天佑台灣只用嘴巴喊

2018-02-13 09:35

【重磅快評】慶富案「辦民不辦官」 陳師孟要查嗎？

2018-02-13 11:30

簡余晏要台北市民應慎選市長 柯P：這還用她說

2018-02-13 12:23

【重磅快評】花蓮「漂亮生活」破滅 速成觀光後遺症

2018-02-13 20:04

人帥心也帥！關心台灣震災 日店員親筆字條送暖

2018-02-13 13:48

黃智賢：台獨怕台灣社會看見大陸搜救隊奮不顧身

2018-02-13 11:42

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

周刊爆立委主任涉詐 黃偉哲：抹黑事證將送黨中央

2018-02-13 13:33

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

【重磅快評】口沒遮攔 大鵬部長淪為「大嘴部長」

2018-02-13 12:38

警察便當費增20元 蔡英文：政府會當人民保母的後盾

2018-02-13 22:58

邱太三所言差矣 陳致中：特赦不可能由部長下指導棋

2018-02-13 12:42

展現反潛精實訓練 蔡總統赴左營視察海軍反潛大隊

2018-02-13 16:22

影／《軍情站》海盜海上劫船...最怕海巡特勤隊

2018-02-13 17:12

「大鋼牙」機具進駐 花蓮雲翠大樓晚間開始拆除

2018-02-13 17:17

雲門翠堤拆除計畫更改 縣府：以人員安全做考量

2018-02-13 21:24

伴罹難陸客家屬 海基會人員：就像自家的事

2018-02-13 21:06

媽媽手冊給產婦影印版 立委批衛福部「反催生」

2018-02-13 11:44

蔡英文高雄勞軍 感謝國軍投入花蓮救災

2018-02-13 13:38

官校修業年限四年變兩年？國防部：不會破壞體制

2018-02-13 11:32

震災後對岸禁來台觀光 徐國勇：請海基會了解中

2018-02-13 17:06

「海軍反潛航空大隊戰力強！」 總統赴左營慰勉官兵

2018-02-13 15:40

煙波飯店為花蓮集氣 供免費住宿及住房應援專案

2018-02-13 18:18

綠版財團法人法 陳冲憂：不符體制又違憲

2018-02-13 11:39

1年制男女志願役預官 下部隊服役要滿1年

2018-02-13 11:59

民調顯示 近八成民眾對花蓮地震政府救災表現表示滿意

2018-02-13 20:45

大陸台商返鄉有困難？徐國勇：謠言不可取

2018-02-13 14:33

陸軍拍春節留守微電影 另類「與神同行」風

2018-02-13 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top