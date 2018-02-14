小綠人「臉紅」求婚 屏東街頭放閃

2018-02-14 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



屏東小綠人脫單了，紅燈的求婚畫面，最吸引民眾目光。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

今天是西洋情人節，行人專用號誌─小綠人在「孤單」行走18年後，終於在屏東找到真愛。屏東縣政府警察局昨天推出「小綠人求婚版」，綠燈攜手同行，紅燈跪地求婚，讓許多民眾溫馨回應：「小綠人脫單成功」。

屏東小綠人脫單了，昨起正式推出手牽手過馬路的小路人標誌。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

「小綠人終於在屏東找到愛人了」，屏東縣長潘孟安表示，小綠人在台灣實施18年，今年終於在屏東出現變革，也象徵屏東是有愛的城市。現場還有人問單身縣長「連小綠人都脫單了，那縣長何時脫單」？讓縣長連忙尷尬回應：「這和小綠人沒有關係啦。」

屏東小綠人脫單，一對明天要登記的真情侶昨天在街頭見證新版小綠人，縣長潘孟安並送上祝福。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

屏東縣政府警察局創意發想，設計出一組新型的行人專用號誌─求婚版小綠人，綠燈時兩人手牽手一起過馬路，紅燈時男方跪下求婚，縣府昨天還安排一對今天情人節要登記結婚的情侶林建宏與陳易衫見證小綠人找到真愛。

屏東小綠人改版，吸引民眾拍照。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

設計發想的屏東縣警局交通隊業務組長程大維表示，過去的小綠人是以100個LED燈排列，可以呈現的動作較有限，這次以1024個LED燈結合動畫程式，可以展現動作更多樣；設計過程中曾想過或跪、或嗑頭姿勢，最後發現還是單腳半跪最溫馨。

屏東小綠人脫單，一對明天要登記的真情侶昨天在街頭見證新版小綠人。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

他說，綠燈攜手同行，代表相互扶持，紅燈下跪求婚，主要是因為下跪的動作必須禁止才能進行，當然紅色也代表求婚就是進入臉紅心跳階段。他也預告未來還會有更多的創意發想。