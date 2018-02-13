住要安心 時代力量：應續力推老屋健檢

2018-02-13 22:05 中央社 台北13日電



時代力量黨團總召徐永明。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 時代力量今天表示，政府應持續力推高齡建物健檢，補強或拆除危險建物，也建議引入建築履歷制度，讓人民住得安心。

時代力量發布新聞稿表示，各級政府應持續力推「高齡建物健檢」，盡早補強有潛在危險性的建物，也讓被判定為危險等級的建物得以盡速拆除、重建。

時代力量說，為落實事先預防，應積極推動「建築履歷」制度，讓民眾買屋時能獲得充分資訊。建築履歷應公開建築設計、管線配置、建築材料來源等建築性能相關資訊，達到建築商品資訊透明化，並提供建物往後維護所需資訊，明確化建商所需擔負相關保固責任，把關建物品質，提升整體居住安全。