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走入森林看懂林業 林試所發表4影片

2018-02-13 20:10中央社 台北13日電

農委會林試所一次發布「走入山林輕旅行—秘境扇平」、「搶救銀葉板根」、「松材線蟲大解密」及「增華之裝」4部自製影片，藉由走入森林、了解林業技術，延伸至藝術看懂林業。

林業試驗所今天舉辦「魅力之森、從技術到藝術—林試所技術影片」發表會。林試所所長張彬表示，影片在林試所官網影音專區 – 林業技術類https://goo.gl/rJcqn8，以及林業試驗所Youtube頻道– 技術影片類https://goo.gl/piKQUw，都可以欣賞得到。

林試所技術服務組組長陳燕章說，林試所長年來的研究、發展進度，已出版過多部影片，這次發布的4部影片配有中、英文字幕與旁白，藉此推廣、教學林業。

「走入山林輕旅行—秘境扇平」一片，由林試所六龜研究中心製作，地點就在六龜地區，是海拔750公尺的扇平森林生態科學園區；日據時代是京都帝國大學所設置的京都帝大演習林的一部分，規劃為金雞納試驗場，栽培金雞納樹以提煉治療瘧疾的特效藥「奎寧」；現在展示各項研究成果，並適合2天1夜遊程慢遊步道。

「搶救銀葉板根」一片由林試所恆春研究中心完成，記錄了恆春熱帶植物園中一株百年以上的銀葉樹，因為葉片背面有銀白色的鱗片，稱為「銀葉」樹，為了適應生長環境、支撐樹體而有「板根」外貌，所以稱之為「銀葉板根」，2014年此樹得了褐根病，並做治療，影片記載全程；近年並研發防治與治療技術，技轉民間。

「松材線蟲大解密」則由林試所森林保護組拍攝而成，記載境外傳入的松材線蟲，始於1985年感染新北市石門鄉的琉球松林地，導致輸導組織栓塞、枯死，以及檢測及防治的過程，當初曾對台灣林木造成大量損傷。

「增華之裝」由林試所木材纖維組拍攝，讓民眾了解林試所的手工造紙暨紙質文物維護實驗室如何致力於造紙原料、手工紙加工方法、裱褙用紙、用糊、裝裱配色及格式，以及傳統裱褙工序及材料對文物保存影響等研究；今年將嘗試把原本要丟棄的洛神花枝條解纖，試驗能否作為造紙原料，可行將技轉民間運用。

六龜京都瘧疾
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