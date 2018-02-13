中興新村變文化園區 文化部：會討論

2018-02-13 20:10 中央社 台北13日電



中興新村中興會堂。聯合報系記者張家樂／攝影 分享 facebook 台灣工藝之家協會代表今天說，很多工藝家是躲在公寓做工藝，很悲哀，盼閒置已久的中興新村其中一區能讓工藝之家經營，變成文化園區。文化部官員說，會跟主管部會討論。

國立台灣工藝研究發展中心曾於2004年至2012年推行「台灣工藝之家」的傑出工藝家認證機制，但整體制度未臻完善，民主進步黨籍立法委員蘇巧慧等人今天在立法院舉行公聽會，邀請工藝界及政府相關部會代表，就台灣工藝之家的發展進行討論。

蘇巧慧表示，文化若能變成產業是非常有價值的，工藝大師代表台灣在國際上發光發熱，但台灣給了他們什麼？給了工藝之家的封號，卻連路牌都沒有；觀光工廠等其他制度扶植起來後，獲得許多資源，也希望工藝匠師能獲得更多資源。

台灣工藝之家協會常務理事陳景林表示，工藝之家展示空間的改善、重要工藝技術的研習，最近幾年在推展上遭遇很大困難，當然跟預算有絕對關係。過去想用台灣工藝之家的高度去國外做交流，但獲得的補助也非常少。

他並說，中興新村閒置超過十多年了，其中一區若能讓工藝之家經營，變成文化園區，不只能活化中興新村，還能讓台灣工藝有好的基地；現在有很多工藝家，躲在公寓裡做工藝，這是非常悲哀的事，若能形成聚落，相互之間也能產生許多撞擊。

台灣工藝之家協會秘書長李明松也說，希望能獲得多點經費，促進產業提升，讓民眾去瞭解、認識各工藝產業，才有辦法推廣。

文化部文創發展司司長陳悅宜說，關於預算，文化部長鄭麗君非常重視工藝中心，工藝中心已提出3年期永續工藝發展計畫，文化部會研議，給予經費和業務上的支持。

中興新村部分，陳悅宜說，不是文化部主管，但會主動跟主管部會討論或提到文化主管會報，但必須先詳細研議。