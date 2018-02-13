親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富案起訴五人
花蓮大震災情慘
震災善後動起來
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

許維恩露面證實與Kid分手：像家人一樣的朋友

前總統女婿趙建銘捲醫療糾紛 醫院這麼說

大陸台生春節返台 海陸兩會：大致順利

2018-02-13 18:31中央社 台北13日電

針對中國大陸台生春節返台的狀況，陸委會、海基會今天都發布說明表示，在陸就學的台生返台與家人團聚情形大致順利，所謂買不到機票的問題，應屬空穴來風，或未掌握最新實情。

聯合報今天引述台灣學生聯誼總會總會長邱榮利表示，由於M503航路爭議，政府暫不核准中國東方、廈門航空春節加班機，兩家航空公司隨後取消加班機，導致大批台商、台生返台大受影響，為此將號召「受害台生」明天前往交通部和總統府抗議。

行政院大陸委員會下午透過新聞稿表示，兩岸春節加班機自2月2日啟動，運作順暢。依據交通部民航局提供的資訊，東航及廈航取消的8航點年前返鄉均仍有機位，國籍航空票價維持不變。

據新聞稿，依據海峽交流基金會與這8航點的台商協會聯繫結果，以及海基會服務專線接獲尋求協助情形顯示，台商返鄉過年並沒有出現訂不到機票問題。

新聞稿也提到，每年寒假在陸台生大多根據學期結束及開學時間，提早安排往返兩岸交通，一月中下旬即有台生陸續返台，極少數春節前夕返台未購機票者，海基會也已協處完成。特定人士若有買不到機票的台生名單，請即提供予陸委會或海基會，以便務實解決問題。

海基會文字說明表示，兩岸航路爭議事件發生後，海基會隨即積極主動聯繫台灣學生聯誼總會等在中國大陸就學的台生，了解今年春節返鄉安排，表達政府關心及協助之意，並提供專線諮詢服務。

海基會指出，倘若台生返台交通安排遇到問題，將盡最大努力協助。但迄今為止，來電諮詢者僅寥寥數件，據此研判大部分台生並未遭遇無法返台的困難。

至於台灣學生聯誼總會提出，有千餘名台生難以購得機票回台，海基會表示曾於5日主動聯繫該會，希望取得聯繫資料，主動協助台生購票返台，但該會卻以名單不方便提供拒絕。

海基會機票春節
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

大陸台商返鄉有困難？徐國勇：謠言不可取

2018-02-13 14:33

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

「所有電影人的家」國家電影中心開工

2018-02-12 23:57

台灣燈會 上千廢輪胎「重新萌芽」

2018-02-12 23:09

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國安和食安／台要簽FTA 先擺脫食安心理黑洞

2018-02-07 17:59

國民法官「類恐龍判決」 嚇壞法界

2018-02-07 15:38

隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00

過年走春來南投 旺運出投天

2018-02-08 10:07

商務飛行hen苦嗎？搭豪華經濟艙變享受

2018-02-08 00:00

網購食品 4原則慎選

2018-02-07 10:05
看更多

熱門文章

花蓮災情慘 網酸「未見韓國關心」 在韓台媳這麼說

2018-02-13 09:41

陸記者公布震災救援畫面 日代表確說危險無法進去

2018-02-13 11:53

美國大兵出「打草公差」 比比台美有何不同

2018-02-13 00:15

花蓮又一地標要消失 傅崐萁：舊遠百限期一個月拆除

2018-02-13 13:32

我巴紐代表團遭更名沒收車牌 外交部：不滿、遺憾

2018-02-12 20:42

民間預測家發文 一句話再惹怒花蓮人重創復建

2018-02-13 00:41

失聯飛官妻的擔當：老公不累了 謝謝你那麼疼我

2018-02-13 08:18

「不拆舊遠百，不進新遠百」 花蓮人抗議遠東不拆危樓

2018-02-13 11:48

蔡英文執政關鍵調查 台獨創10年新低、統一創10年新高

2018-02-13 11:47

蘭嶼部署鷹式飛彈 專家認為首要意義為戰略表態

2018-02-13 14:35

高官全沒事 立委怒「司法還能信嗎」

2018-02-12 23:38

統帥飯店震垮拆到剩招牌 傳轉讓也告吹

2018-02-12 22:04

「希望他能美美的走」 遺體修復師完成震災家屬願望

2018-02-12 20:12

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

我擬採購F-18戰機取代幻象？空軍：依作戰需求而定

2018-02-13 10:31

詐團發災難財、把坍塌大樓當景點 台灣最美風景是人？

2018-02-13 10:00

孫大千：民調比誰不爛 藍綠的恥辱

2018-02-13 09:22

【重磅快評】連地質調查都要省 天佑台灣只用嘴巴喊

2018-02-13 09:35

花蓮受災戶安置 收容所明早關閉

2018-02-13 00:05

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

慶富詐貸案起訴5人 陳慶男求刑30年

2018-02-13 00:04

張景森：都更沒受害者 只有受益不夠多者

2018-02-13 00:05

黨產會再下金牌 急令追婦聯會流失的「倉庫檔案！」

2018-02-13 01:41

簡余晏要台北市民應慎選市長 柯P：這還用她說

2018-02-13 12:23

【重磅快評】慶富案「辦民不辦官」 陳師孟要查嗎？

2018-02-13 11:30

黃智賢：台獨怕台灣社會看見大陸搜救隊奮不顧身

2018-02-13 11:42

人帥心也帥！關心台灣震災 日店員親筆字條送暖

2018-02-13 13:48

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

捲入慶富案 簡太郎、黃志芳、王端仁簽結

2018-02-12 23:30

【重磅快評】口沒遮攔 大鵬部長淪為「大嘴部長」

2018-02-13 12:38

周刊爆立委主任涉詐 黃偉哲：抹黑事證將送黨中央

2018-02-13 13:33

邱太三所言差矣 陳致中：特赦不可能由部長下指導棋

2018-02-13 12:42

邱太三稱赦扁純屬政治考量 陳致中回批「沒政治倫理」

2018-02-13 00:25

展現反潛精實訓練 蔡總統赴左營視察海軍反潛大隊

2018-02-13 16:22

14日擬關閉收容所 花蓮受災戶將安置飯店

2018-02-12 21:54

比維冠難…拆雲翠要堆土4樓高

2018-02-12 22:39

媽媽手冊給產婦影印版 立委批衛福部「反催生」

2018-02-13 11:44

影／《軍情站》海盜海上劫船...最怕海巡特勤隊

2018-02-13 17:12

苗縣長選舉／藍營整合派系 綠營人選呼之欲出

2018-02-12 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top