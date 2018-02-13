尋找台灣價值 總統文化獎得主紀錄片首播

2018-02-13 18:37 中央社 台北13日電



第九屆「總統文化獎」名單去年10月公布、11月頒獎，文化總會為五組得獎者製作了系列紀錄片「尋找台灣價值」，今天起在公視自營OTT平台「公視+」首播。

第九屆「總統文化獎」的獲獎者包括漢聲雜誌創辦人黃永松、醫師羅慧夫，原住民歌手舒米恩．魯碧、同志平權運動先驅祁家威及信義房屋「社區一家」計畫。

文化總會與公共電視合作的紀錄片「尋找台灣價值」中，收錄了許多珍貴畫面與訪談。包括舒米恩與父親亞基難得的同台演唱鏡頭、祁家威投身於同志運動的早期照片與影像，還有羅慧夫醫生的患者回憶錄、「社區一家」計畫中溫馨的里民互動、黃永松在「漢聲巷」親自講解編輯群嚴守的「四法十六則」工藝考究過程等。

這部紀錄片除了線上收看外，公視主頻也將於3月3日起，在每週六的上午10時30分播出。此外，「公視+」還舉辦了「文化抵家啦！」線上影展，藉由五組得獎者的貢獻，以推動台灣社會的重要關鍵字出發，嚴選15支公視經典作品，藉此回顧歷史、擴大影響力。

第九屆總統文化獎紀錄片「公視+」線上全集收看的網址為https://www.ptsplus.tv/program/2018444，而「文化抵家啦！」線上影展的網址為https://www.pts.org.tw/DiChiaLa。