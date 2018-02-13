親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富案起訴五人
花蓮大震災情慘
震災善後動起來
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

許維恩露面證實與Kid分手：像家人一樣的朋友

前總統女婿趙建銘捲醫療糾紛 醫院這麼說

尋找台灣價值 總統文化獎得主紀錄片首播

2018-02-13 18:37中央社 台北13日電

第九屆「總統文化獎」名單去年10月公布、11月頒獎，文化總會為五組得獎者製作了系列紀錄片「尋找台灣價值」，今天起在公視自營OTT平台「公視+」首播。

第九屆「總統文化獎」的獲獎者包括漢聲雜誌創辦人黃永松、醫師羅慧夫，原住民歌手舒米恩．魯碧、同志平權運動先驅祁家威及信義房屋「社區一家」計畫。

文化總會與公共電視合作的紀錄片「尋找台灣價值」中，收錄了許多珍貴畫面與訪談。包括舒米恩與父親亞基難得的同台演唱鏡頭、祁家威投身於同志運動的早期照片與影像，還有羅慧夫醫生的患者回憶錄、「社區一家」計畫中溫馨的里民互動、黃永松在「漢聲巷」親自講解編輯群嚴守的「四法十六則」工藝考究過程等。

這部紀錄片除了線上收看外，公視主頻也將於3月3日起，在每週六的上午10時30分播出。此外，「公視+」還舉辦了「文化抵家啦！」線上影展，藉由五組得獎者的貢獻，以推動台灣社會的重要關鍵字出發，嚴選15支公視經典作品，藉此回顧歷史、擴大影響力。

第九屆總統文化獎紀錄片「公視+」線上全集收看的網址為https://www.ptsplus.tv/program/2018444，而「文化抵家啦！」線上影展的網址為https://www.pts.org.tw/DiChiaLa

公視紀錄片祁家威
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

盛治仁給孩子的家書：享受人生在於「人用錢」 不是「錢用人」

2018-02-13 16:18

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

大陸台商返鄉有困難？徐國勇：謠言不可取

2018-02-13 14:33

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

「所有電影人的家」國家電影中心開工

2018-02-12 23:57

台灣燈會 上千廢輪胎「重新萌芽」

2018-02-12 23:09

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國安和食安／台要簽FTA 先擺脫食安心理黑洞

2018-02-07 17:59

國民法官「類恐龍判決」 嚇壞法界

2018-02-07 15:38

隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00

過年走春來南投 旺運出投天

2018-02-08 10:07

商務飛行hen苦嗎？搭豪華經濟艙變享受

2018-02-08 00:00

網購食品 4原則慎選

2018-02-07 10:05
看更多

熱門文章

花蓮災情慘 網酸「未見韓國關心」 在韓台媳這麼說

2018-02-13 09:41

陸記者公布震災救援畫面 日代表確說危險無法進去

2018-02-13 11:53

美國大兵出「打草公差」 比比台美有何不同

2018-02-13 00:15

花蓮又一地標要消失 傅崐萁：舊遠百限期一個月拆除

2018-02-13 13:32

我巴紐代表團遭更名沒收車牌 外交部：不滿、遺憾

2018-02-12 20:42

民間預測家發文 一句話再惹怒花蓮人重創復建

2018-02-13 00:41

失聯飛官妻的擔當：老公不累了 謝謝你那麼疼我

2018-02-13 08:18

「不拆舊遠百，不進新遠百」 花蓮人抗議遠東不拆危樓

2018-02-13 11:48

蔡英文執政關鍵調查 台獨創10年新低、統一創10年新高

2018-02-13 11:47

蘭嶼部署鷹式飛彈 專家認為首要意義為戰略表態

2018-02-13 14:35

高官全沒事 立委怒「司法還能信嗎」

2018-02-12 23:38

統帥飯店震垮拆到剩招牌 傳轉讓也告吹

2018-02-12 22:04

「希望他能美美的走」 遺體修復師完成震災家屬願望

2018-02-12 20:12

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

我擬採購F-18戰機取代幻象？空軍：依作戰需求而定

2018-02-13 10:31

詐團發災難財、把坍塌大樓當景點 台灣最美風景是人？

2018-02-13 10:00

孫大千：民調比誰不爛 藍綠的恥辱

2018-02-13 09:22

【重磅快評】連地質調查都要省 天佑台灣只用嘴巴喊

2018-02-13 09:35

花蓮受災戶安置 收容所明早關閉

2018-02-13 00:05

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

慶富詐貸案起訴5人 陳慶男求刑30年

2018-02-13 00:04

張景森：都更沒受害者 只有受益不夠多者

2018-02-13 00:05

黨產會再下金牌 急令追婦聯會流失的「倉庫檔案！」

2018-02-13 01:41

簡余晏要台北市民應慎選市長 柯P：這還用她說

2018-02-13 12:23

【重磅快評】慶富案「辦民不辦官」 陳師孟要查嗎？

2018-02-13 11:30

黃智賢：台獨怕台灣社會看見大陸搜救隊奮不顧身

2018-02-13 11:42

人帥心也帥！關心台灣震災 日店員親筆字條送暖

2018-02-13 13:48

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

捲入慶富案 簡太郎、黃志芳、王端仁簽結

2018-02-12 23:30

【重磅快評】口沒遮攔 大鵬部長淪為「大嘴部長」

2018-02-13 12:38

周刊爆立委主任涉詐 黃偉哲：抹黑事證將送黨中央

2018-02-13 13:33

邱太三所言差矣 陳致中：特赦不可能由部長下指導棋

2018-02-13 12:42

邱太三稱赦扁純屬政治考量 陳致中回批「沒政治倫理」

2018-02-13 00:25

展現反潛精實訓練 蔡總統赴左營視察海軍反潛大隊

2018-02-13 16:22

14日擬關閉收容所 花蓮受災戶將安置飯店

2018-02-12 21:54

比維冠難…拆雲翠要堆土4樓高

2018-02-12 22:39

媽媽手冊給產婦影印版 立委批衛福部「反催生」

2018-02-13 11:44

影／《軍情站》海盜海上劫船...最怕海巡特勤隊

2018-02-13 17:12

苗縣長選舉／藍營整合派系 綠營人選呼之欲出

2018-02-12 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top