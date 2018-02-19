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南韓前總統李明博涉犯罪 預計3月初遭傳喚

替代役男教烹飪 帶諾魯學生路邊賣便當

2018-02-19 12:00聯合晚報 記者徐偉真╱台北報導

陳翔齊(右)教諾魯國中生做健康的料理。 圖／陳翔齊提供
陳翔齊(右)教諾魯國中生做健康的料理。 圖／陳翔齊提供
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目前在國合會駐吉里巴斯技術團擔任技師的陳翔齊，六年前曾在諾魯服替代役，運用自己的食品科學、營養專長，幫助諾魯人吃得更健康。

這樣的服役經驗讓他退伍後再考進國合會，到吉里巴斯擔任技師，繼續幫助更多友邦國民吃得更健康；陳翔齊說，我國推動的計畫結束後，看到吉里巴斯人仍自動種植、販賣並食用蔬菜，是他最大的成就，「他們的飲食習慣被改變，吃蔬菜的觀念已經深植他們心裡」。

陳翔齊大學念保健營養系，研究所則念食品科學，碩士班時他聽到學長分享服外交替代役，到南太平洋友邦服務的經驗，讓他非常嚮往，也想要到那些「一般人旅遊時不會想到、一輩子也沒有幾次機會」去的國家服替代役，之後也順利到國土面積世界排名第三小的諾魯服役。

陳翔齊說，我國技術團在諾魯協助當地人種菜、生產雞蛋，並把這些食材推廣、應用到當地學校和餐館的餐點中，而他的工作是確認這些地方是否有確實使用食材，以及是否營養均衡，另外他也把在研究所學的基本烹飪知識，在諾魯中學開「家政課」教學生烹調那些食材。

他說當地因為缺乏食材，另一位家政老師沒材料可以教學，「她就只能在黑板上寫寫板書就算上課」。

陳翔齊說，有一次他教學生烹調蔬菜，沒想到一位女學生反映要去廁所，去了好久才回到教室，後來他問女學生才知道，女學生說幾乎從來沒吃過蔬菜，非常不習慣菜的味道，一吃就反胃，跑到廁所去吐；他也看過吃不慣蔬菜的學生，拿菜丟人或當玩具，但還好大部分的人都是可以接受的。

服役後期，陳翔齊靈機一動，想把吃蔬菜的概念更加推廣，他找了幾位學生，把農技團生產的菜、蛋做成便當到街上叫賣，盈餘可讓學生購買食材，上家政課時就不再只是聽老師「紙上談菜」，他也積極投書當地媒體，分享食譜或健康的吃法，他在當地認識的朋友都是忠實讀者，陳翔齊要離開諾魯前，還有諾魯電視台專訪他，而他也因為這些經歷，退伍後再考進國合會，繼續到南太國家貢獻所學。

便當
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