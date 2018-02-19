教種菜、吃菜 台灣農技團幫諾魯人擺脫三高

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ╱台北報導



國合會人員教民眾自製養雞的飼料供應器。 圖／國合會提供 分享 facebook

友邦諾魯是位於南太平洋的島國，外交部國合會秘書長、前諾魯大使項恬毅曾派駐三年多，他表示當地居民「三高」情況嚴重，「當地人的血壓數字，去義診的台灣醫生每個看了都要嚇死」，國民平均壽命50歲左右，國合會在當地推動園藝計畫，教當地人種蔬菜、吃蔬菜，更把蔬菜推廣到學生的營養午餐中，希望能讓諾魯人活得更健康。

國合會指出，諾魯人飲食長期偏重澱粉類、魚肉及罐頭，蔬果攝取普遍不足，國合會在當地推動園藝及畜牧計畫，教當地人生產蔬菜和雞蛋，2015年更啟動為期5年的「諾魯蔬菜生產暨營養提升計畫」，提升諾魯蔬果供給量，擴大蔬菜生產目標超過4萬公斤，還輔導超過50戶家庭建立家庭菜圃。

諾魯學童改變飲食習慣。 圖／國合會提供 分享 facebook

項恬毅說，諾魯人主食是米飯，非常喜歡吃午餐肉（合成肉罐頭），喝可樂跟喝水一樣，喝咖啡也加很多糖，飲食習慣不太健康，因此血壓高、糖尿病多。國合會推園藝計畫，協助當地居民栽種蔬菜，也輔導部分居民在家中開闢菜圃，希望能改變他們的飲食習慣。

諾魯學童食用國合會技術團生產的蔬菜。 圖／國合會提供 分享 facebook

項恬毅說，諾魯的土質是礁岩，不利蔬菜種植，國合會的農業技術團評估狀況後，教當地人重適合當地環境生長的耐熱蔬菜如番茄、大黃瓜，及一些生菜類的蔬菜。因為當地環境和台灣不同，番茄皮比較厚，大白菜也無法結球。當地物資不豐，雞蛋必須靠一段時間來一次的船運，送到後已不新鮮，所以協助當地人生產雞蛋，國合會教他們產的蛋，無論是當地人還是外國人都很喜歡。

雞蛋及蔬菜義賣。 圖／國合會提供 分享 facebook

項恬毅說，在當地種菜，除了要克服土質，「水」也是一大問題，當地水源分為雨水和海水淡化兩種，以雨水為主，旱期時就只能靠淡化過的海水，但當地機械維修相關知識不進步，有時會沒有能運送淡化海水的水車，諾魯靠船運及空運取得外來物資，但不是每天都有航班，「如果船或飛機延遲、取消，飼料就無法補上」。

項恬毅說，雖然飲食習慣不是短時間內就能改變，但希望透過持續性的計畫，讓諾魯人建立吃菜吃蛋的概念和習慣，當地菜和蛋的產量也不斷增加，顯示計畫有一定成效；項恬毅說，計畫不只幫助當地人，也讓在當地服役的替代役男學有所用、增廣見聞，「有園藝系畢業的役男說，這是他第一次運用書本上學的知識」。

國合會在諾魯推廣園藝及畜牧計畫，希望當地居民多吃蔬菜，也有營養的雞蛋可以吃。