徐鴻欽：台灣拿什麼讓他們留下來？

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



為什麼台灣需要新住民基本法？台灣新移民發展與交流協會秘書長徐鴻欽表示，台灣生育人口不足，一定要仰賴外來人口，但如果除了婚姻移民外，其他移民政策沒有相關配套，是很難吸引人才的。他認為，我國可以像新加坡一樣，成為亞洲移民政策的典範，以人口培育及人口補充的角度，去造就台灣另一個經濟發展。

徐鴻欽說，很多優質的藍領，雇主想推薦他們留下來，還有很多僑生也想回台工作，但台灣拿什麼讓他們留下來？如果沒有一個機制，他們還是會去韓國、新加坡或大陸。等於台灣只是一個高級人才培力所，培養完了他們就出去了，台灣未來也只是淪為不斷代工的地方而已。

燦爛時光東南亞主題書店負責人張正表示，我們不能老要新住民融入台灣，而是要借重他們的能力，向他們學習，吸收他們的文化進來。他指出，這些在台工作的外籍勞工，都是20到40的青壯人力，在這裡要有勇氣才能得到一個有點歧視他們的地方工作，若我們真的缺人，這些人很容易變成我們的人，這點要向韓國學習，什麼都是我們的才好，才會變大，如果老是排除，這塊土地只會慢慢變小。

台中市親子閱讀協會理事長謝涼舉例，去年有一位外配被先生莫名地離婚，也被先生檢舉非法工作、逾期居留，因此遭遣送回國，她要回來探視孩子時竟無法入境，才知道自己被境管，所以出國及移民法的修正應該要趕快推動。