花敬群：東協發展快速 移民在台設籍意願降低

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



新住民立委林麗蟬推出「新住民基本法」，內政部次長花敬群表示，新住民移民法與內政部辦理新住民照顧服務事項方向相同，本法適用對象除了婚姻移民還包括外籍工作者，較目前新住民發展機機服務對象更為廣泛，內政部也會研議最佳立法內容，蒐集先進國家立法例及執行方式。

花敬群表示，新住民近年來在婚姻移民的從高點逐步減少，設籍意願也降低，原因是因為東南亞或是中國大陸的快速發展，使得台灣設籍的吸引力沒有過去強烈。

花敬群說，我國面臨少子高齡化，導致工作年齡減少，大量高階及專業人才外移，所以在移民政策方面，已配合國發會研擬移民政策推動策略草案，將結合各部會資源，鬆綁法令，填補人缺口及落實人權保障為目標，讓移民進得來、留得住，有尊嚴。

不過花敬群也說，不管有沒有新住民基本法，各部會相關配套措施一定要跟上，如移民政策、移民白皮書是一個跟新住民基本法銜接和過度的過程，所以只要移民白皮書做得好，後面的政策推動得更完善，才會更知道新住民基本法該訂什麼樣的內容。花敬群強調，如果只是一昧想要新住民法，反而有點本末倒置。

花敬群說，關於移民或新住民議題，台灣還處於不斷學習和演進過程的狀態，對於移民政策白皮書是否要重新檢視，以及新住民基金沒有法源的問題、行政上缺失等，內政部一定會認真面對和處理。