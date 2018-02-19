人口政策里程碑！新住民基本法為第五大族群奠基

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



新住民人數已逾52萬人。圖為嘉年華踩街活動中的新移民服務隊。 報系資料照 分享 facebook

新住民立委林麗蟬花了近2年時間，完成「新住民基本法」。林麗蟬表示，在台新住民不只有婚姻移民，還有工作移民、商業和投資移民等，為了吸引更多來台工作的人才能夠投資台灣，成為國家經濟成長動能，另外也因應人口負成長的窘境，考量我國人口政策，所以提出一部完整的移民法律。

根據內政部資料顯示，至民國106年7月底止，新住民的人數已經超過52萬人。儼然已成為我國繼閩南人、客家人、外省人及原住民這四大族群之外的第五大新興族群。

林麗蟬表示，憲法規定中華民國人民一律平等，也肯定多文化，但憲法所指之平等為實質之平等，而非齊頭式平等，國家應就各族群狀況、條件以及情形不同，而為有差異之作為。促進多元文化也不應侷限於單一或少數族群，也應該善待且歡迎新住民，讓台灣成為離鄉背井人士拼搏與圓夢之地。

林麗蟬說，30年來我們一直用新住民是弱勢這個概念去做照顧，她之所以會談到商業移民或工作移民，是希望大家顛覆對新住民的概念，並去做滾動式的推動，所以必須要有一個真正的上位法源，讓新住民的福利和人權都能考量入內。

林麗蟬表示，目前政府所規範的移民法僅限制、管制什麼樣的人口可以進來，攬才專法也都是階段性，對於人才入台後的後端法律並沒有明確規範，始終沒有一部針對外國人的居留的法律，希望藉由該法成立新住民委員會，發揮本國留才優勢。唯有完整的移民政策，才能讓台灣吸引更多移民，更多投資。