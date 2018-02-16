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新住民技能檢定 放寬補助

2018-02-16 12:00聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

配合新南向政策，以及鼓勵新住民參加技能檢定，促進就業，勞動部自今年起，放寛特定對象參加技術士技能檢定補助資格，凡是與我國設有戶籍國民結婚且獲准居留之外國人或是大陸地區人民（即新住民），符合特定對象資格如獨力負擔家計、長期失業者等，參加技能檢定時可以全免學、術科及證照費。

若以新住民最常參加的美容類技能檢定為例，學術科測試費1200元，加上證照費160元，總共可以省下1360元費用。

勞動部表示，目前參加技能檢定受補助對象，包含獨力負擔家計者、中高齡失業者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶、更生受保護人、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人及其他經勞動部指定者等10類型，凡符合該要點所定定對象者，於報名參加技能檢定時，可以提出經費補助申請。據統計，近二年補助人次均超過4萬餘人次，補助金額約8000萬元。

因應產業全球化及少子化趨勢，提升我國整體勞動專業人力運用，自今年起，勞動部再放寬新住民補助資格，若新住民符合上述特定對象身分資格，報名參加技術士技能檢定時，可以提出補助申請，補助項目包括技能檢定學科、術科測試費、報名資格審查費及證照費等費用，每人最多以三次為限，同一職類同一級別以補助一次為限。

勞動部表示，每個職類學術科費用、證照費都不同，若以電腦軟體應用類為例，學術科費用約950元，證照費160元。

勞動部表示，申請檢定補助資格者，報名參加技術士技能檢定時，一併檢具特定對象參加技術士技能檢定補助申請書提出補助申請，經審查符合資格者，即可免繳各項費用。

勞動部新住民失業低收入戶新南向政策
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