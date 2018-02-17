CES展「台灣館」好炫 磚塊集光供電不是夢

2018-02-17 00:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



今年在美國已經辦理51年的CES展中，大部分商家都有AI(人工智慧)元素，AI與未來的我國重點產業半導體息息相關，因此國研院科政中心推估，「未來得AI者得天下」，並歸納出今年CES的7大焦點包括AI人工智慧、AR/VR/MR、5G、智慧城市、智慧家庭、機器人/無人機及自駕車/車聯網。

科技部首度用我國的名義在CES成立「台灣館」，由政務次長許有進率領32家新創團隊在CES中展出，也搏得外界不少好評，更有許多新創團隊直接被投資者看到，表明投資意願。

參加今年CES展的國研院科政中心副研究員張小玫表示，除了AI外，無人機也是重點項目之一，目前無人機也從娛樂轉向特定用途如農業、救災、物流等，但特定用途用沒有主導廠商；至於許多廠商積極從事的消費型機器人，她認為，家庭內不會放置各式各樣機器人，未來有能力整合的商家將贏得市場。

科技中心副研究員王宣智也說，由於智慧電視太昂貴、手機操作不方便，未來的智慧家庭趨勢可能是由「智慧音箱」的語音辨識來當做主要的工具，目前市占大多是Amazon及Google瓜分市場，但未來Apple推出的HomePod可能會讓整個市場的版圖重整。

而許多廠商搶占的智慧家庭，王宣智說，目前是有如三星、LG、海爾等電器大廠結合自身強項整合；AR及VR也在此次CES展中大量被使用；而電動車周邊電子零件模組化，也加速自駕車市場的成長，自動駕駛技術也漸趨成熟，包括Toyota、Benz等廠商也有推出相關的自駕車；智慧智駛艙及車聯網也是未來需要考量的目標。

張小玫也說，此次科技部率領的32家新創團隊中，有多家獲得投資者青睞，如來自台灣的Flexwave把磚塊變成蒐集光的載體，未來還可以安裝在穿戴式裝置上直接做為供電來源，此家新創公司引起許多國外加速器、投資者的關注。