台大教授研發 太陽能無人機在美發光

2018-02-17 00:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



台灣大學光電所教授林清富研發出「太陽能無人機」。 記者林良齊／攝影、林清富／提供 分享 facebook

理完頭髮看到無人機，意外啟發台灣大學光電所教授林清富的「太陽能無人機」之路。林清富回憶，多年前在台大校內理髮後，經過振興草坪看到有人在玩無人機，好奇心趨使之下，讓他成為專業級玩家，進一步運用自己研發太陽能板、結構等來改良無人機，成功開發出「太陽能無人機」，在美國CES展大獲好評，獲得逾20位以上的投資客青睞。

據統計，在今年CES展中以「無人機」（drone）為關鍵字搜尋有163家，較去年的133家成長，外界認為無人機市場近來將十分熱門。

現行無人機動力來源包括燃油及電力，雖然燃油可持續較久，但危險程度高，一旦墜毀恐會造成難以想像的後果；若採用電池，目前無人機大廠生產的電池，僅維持約25分鐘，就要更換電池，極為麻煩。林清富說，如果能解決電力問題，無人機才有更多發展空間，因此才有把太陽能技術結合無人機的構想。

但一般的太陽能板重量太重、無人機的功耗過大，因此林清富去年透過電機系前系主任吳瑞北的媒合，與業界產學合作，重新設計太陽能板、無人機結構。他說，初步可運轉一小時以上，「只要有太陽，就能持續運轉」；他設計的太陽能板、無人機結構等也都取得專利，市場的應用性極大。

林清富說，現行的無人機操作時間太短，無法進行長時間監測，如果採用太陽能無人機，只要天氣許可，可望進行長時間監測如農業監測使用、戶外運動賽事轉播等。在CES展有逾20名的投資者表達投資意願，未來希望透過放寛後的「科技基本法」成立衍生性公司。