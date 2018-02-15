警察局粉絲專頁 不為點閱率而貼誇張內容

高雄市政府警察局粉絲專頁的幽默漫畫。 記者雷光涵╱翻攝 分享 facebook 【記者雷光涵／台北報導】

中正大學犯罪研究中心調查顯示，民眾對警察維護治安工作的滿意度從七八年前的40%，上升到現在近80%，各警政單位的臉書粉絲專頁功不可沒，讓民眾更了解警察工作，小編互動拉近警民距離，消弭誤會，現在至少五個粉專按讚人數達六位數。

去年2月苓雅分局凱旋所長吳銘雄值勤時，遭擁槍男子開車撞擊輾過雙腿的影片，在高雄市政府警察局粉專貼出，觸及率達600萬人。粉專小編之一的大雅說，辦小小警察活動讓粉絲人數快速累積，可永續經營的題材才能製造黏著力，於是兩年前開始推播「愛與鐵血」系列影片，讓民眾了解警察工作的辛苦，凸顯執法環境的弱勢。

大雅說，警政署長陳家欽對同仁的遭遇不捨、生氣，支持他們在粉專訴求修法等，希望大環境更好。他們一直提醒自己莫忘初衷，不為點閱率而貼誇張內容。現在粉絲逾31萬人，居警察單位粉絲團之首。

國道公路警察局的粉絲專頁，是交通安全類的佼佼者，一年內粉絲數翻了近三倍。小編團隊說，民國101年成立之初，是為應付政府服務品質獎評選，有設就有分，轉貼報導、政令宣導、管制訊息等，四年多來粉絲停在4萬人左右。直到去年2月前局長周威廷上任，覺得爆料公社常有車禍事故影片，要他們善用社群的柔軟力量。

團隊執行長陳世雄說，希望經營粉專建立守法觀念，讓良好駕駛習慣成為用路人的DNA，慢慢提升國道安全。善用危險警告燈影片有234萬人次觀看，震撼的行車紀錄器畫面教導民眾，若前車能打雙黃燈提醒後方駕駛，或可避免不幸。馬路三寶的影片，乘機告訴大家切入、逆向、惡意逼車等的後果。