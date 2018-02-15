警察兼小編一刻不得閒 忙到如廁也在發文

高雄市政府警察局粉絲專頁自製微電影，結合警技與跑酷，影片觸及率有171萬。 記者雷光涵╱翻攝 分享 facebook 國道公路警察局、高雄市警察局的臉書粉絲專頁，團隊成員都是警察，經營社群、剪輯影片、寫文案，無師自通，都是平日勤務以外兼做小編，有人在廁所裡回文，有人在國外旅遊還發新貼文，全賴對警察工作的使命感。

國道公路警察局小編說，去年8月陳啟瑞與同僚在高速公路路肩戒護故障車，遭板車撞擊一死一傷，除了驚心動魄的撞擊剎那，他們找到救護車內監視器，錄到急救人員做心肺復甦術時，喊著「學長，加油」的畫面，更添不捨。

小編小馬說，他們會觀摩熱門粉專，也與網紅合作。陳啟瑞公祭前，小馬請網路歌手改編創作曲歌詞，請她重新演唱。當天小編以手機拍下公祭移靈過程。為讓每個畫面都搭歌詞，從中午剪輯至晚上，趕在當天上架，是他們向犧牲同事致敬的方式。

警察小編一點都不宅，高市警局粉專小編大雅去年3月與跑酷界的友人擬劇本，融合警技、跑酷，呈現警察追歹徒的過程。由影像工作室出身的替代役擔任導演兼攝影師，員警演自己，專業跑酷選手飾歹徒。大雅說，拍攝當天高雄熱爆，這部8分鐘微電影成本超低，只有便當、水和飲料錢，不像外界傳言花了三四十萬元。

至於一般擷自員警密錄器的影片，大雅說，困難是得在偵查不公開的規範內，呈現警世或表達訴求的意涵，還要有創意讓民眾願意看下去。

留言區回文同樣重要。小編要幽默，不能官腔官調，身為公務機關發文尺度要拿捏。大雅說，為了讓民眾覺得小編無時無刻在那裡，感覺被注意，要有互動，她等車回文、上廁所回文，私人臉書都沒在管。小馬發現，過去與國道警察誓不兩立的大貨車駕駛，有不少成為他們的鐵粉，透過發文互動，不再那麼敵對。小馬說，過去貨車駕駛幫我們國道警察隊取好多難聽綽號，現在也改叫我們紅斑馬（巡邏車暱稱）了。