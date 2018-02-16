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國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

都會原住民立委 曾站護士第一線

2018-02-16 00:00聯合報 記者周佑政／台北報導

高潞·以用關心原住民土地議題。記者周佑政／攝影
高潞·以用關心原住民土地議題。記者周佑政／攝影
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立法院具有原住民身分的民進黨立委谷辣斯‧尤達卡與時代力量立委高潞·以用，都是阿美族人，也都當過記者，兩人的媒體生涯長達十年以上，巧合的是谷辣斯曾是高潞的主管。2009年八八風災，高潞在高雄那瑪夏鄉災區採訪，谷辣斯則在台北的主播台播新聞，用不同的方式報導災情。

谷辣斯‧尤達卡1999年進入媒體任職，曾是主跑教育與交通線的記者，她說，因為對原住民族的認同與使命，2005年開始進入原住民族電視台，專注採訪並擔任主播播報原民新聞，後來也被桃園市長鄭文燦延攬，進入桃市府擔任住民族行政局長。

除關心國內原民議題，谷辣斯也熱衷國際原住民新聞，她曾到阿拉斯加貝羅採訪當地的因紐特人（Inuits），也採訪過尼加拉瓜原民部落。她說，國際新聞採訪經驗，能讓她能用不同角度看台灣原民議題。

高潞·以用自小在台北長大，她自稱是都會原住民，原本並不了解故鄉花蓮的人事物，十多年前進入電視台，當了一年編輯後，因為想要認識故鄉與挑戰自我，自告奮勇請調到花東當記者。

高潞說，記者生涯中大部分從事專題報導，她十分關土地議題如台東美麗灣開發案，很多原民陳抗的場合，都在現場第一手報導，有時還會與族人站上第一線怒吼，還曾因此被主管下通牒，要求不准「過度投入」。

谷辣斯與高潞曾在原民台共事，八八風災期間，高潞與攝影記者兩人，一路從台東的嘉蘭部落、太麻里到高雄那瑪夏災區採訪，她說，當時部分道路毀損，必須靠雙腳深入災區，但為了將傳遞災情讓社會知道，再辛苦也值得。谷辣斯說，八八風災時，她是新聞部門主管也是主播，幾乎一整個月沒有休假。

高潞表示，記者生涯接觸過很多人事物，是她當立委的重要「養分」，會繼續用不同方式關懷原民、伸張正義。谷辣斯說，不論是當記者或立委都是在改變社會，未來會繼續關心原住民族的經濟、土地、文化與自治議題。

谷辣斯‧尤達卡問政情況。谷辣斯‧尤達卡／提供
谷辣斯‧尤達卡問政情況。谷辣斯‧尤達卡／提供
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原住民主播那瑪夏台東時代力量
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