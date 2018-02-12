台北書展要做華文出版中心 大陸作家卻不見了

2018-02-12 02:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台北國際書展今年人氣、買氣不若去年。但這是「非戰之罪」，受到地震、寒流與檔期影響。平心而論，本屆書展是十年來「最美的一屆」，攤位設計用心，活動與講座也能彰顯台灣特色。然而大陸作家幾乎消失，對台灣想成為「華文出版中心」是一大警訊。

雖然出版景氣依然不佳，但台北國際書展已找回出版社的熱情。今年國內出版社參展度大增，出版社也用心設計攤位，處處有驚喜，往年常見的「跳樓大拍賣」粗劣攤位已不復見。可以說，台北國際書展成功洗脫「賣場」惡名，蛻變為有設計感的「展場」。

然而，台北國際書展畢竟是「國際」書展。盡情揮灑本土能量還不夠，必須能吸引國際參與。今年國際出版社的參展數量雖未下滑，但國際作家明顯減少，尤其缺少重量級國際作家。此一現象不但讓書展缺少話題，也讓人擔憂，台灣是否被國際「邊緣化」？

書展缺國際大咖的窘況已持續好幾屆。今年另一個開始浮現的危機是，華文作家減少，大陸作家甚至掛零。不管是書展官方或出版社的邀請名單，都看不到大陸作家的身影。這也是近十年台北國際書展首次出現的詭異現象。

有出版社透露，原本邀請大陸作家來台，但在大陸審批這一關就被打了回票。另一位不具名的出版人則說，大陸作家認為在台「不被尊重」，影響來台意願。

雖然台北書展基金會董事長趙政岷指出，書展基金會的政策並未限制大陸作家來台。但多家出版社表示，基金會不限制，「但也不鼓勵」。在此敏感的兩岸情勢之下，影響出版社的邀請意願。

台灣出版向來以「自由多元」自許。今年台北書展出現「劉曉波紀念展位」與簡體館緊鄰的對比，正是這種精神的展現。台灣也因此被德國在台協會處長歐博哲稱許為華文世界「自由的燈塔」。