弱勢童根本無法翻身 柯P：台灣教育機會不均

2018-02-10 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨日參加書展活動時說，未來沒有三級貧戶總統，今日再談教育現況，他表示，貧富差距會影響會考成績，有錢的區5A多，沒錢的區5C多，即使透過網路普及彌補，家長陪伴讀書時間也有落差，因此要推動補救教學，「不然按照目前局面，我很清楚，那些弱勢家庭小孩根本無法翻身。」

柯文哲早上前往萬華區當一日醫師，會後受訪被問及「未來沒有三級貧戶總統」的說法，他表示，因為現在網路是很重要的獲取知識來源，如果一個小朋友家裡沒有網路、電腦跟手機，學校又不能提供給他這些東西，他哪有辦法跟其他小朋友競爭？就完蛋了。

柯說，事實上他也發現，不管再怎樣的資本主義國家，有兩樣東西要社會主義，一個醫療、一個教育，台灣因為有健保，雖是有些自費項目，對基本醫療來講，幾乎所有的人都可以被「cover住」。

柯說，但他發現教育的話，台灣不同縣市，國中畢業考高中會考以ABC分級，台北市C最少，但北市有錢的區5科A比例很高，沒有錢的區5科C很高，就在思考是不是可用網路的普、線上教學盡量彌補。

柯說，但還是有一個問題無法解決，有錢的家長，比較有時間陪小孩讀書，沒錢的家長每天在外面打工哪有辦法陪伴小孩？即使網路、平板普及，家長可以照顧時間不一，弱勢小朋友受到的照顧較少。