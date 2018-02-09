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內政部:災民補發身分證免規費 受災役男服役時間可調整

2018-02-09 10:14聯合報 記者徐偉真╱即時報導

日本搜救隊凌晨帶著生命偵測儀進入花蓮雲門翠堤大樓災區，在搜救人員從正面打穿213...
日本搜救隊凌晨帶著生命偵測儀進入花蓮雲門翠堤大樓災區，在搜救人員從正面打穿213的天花板後，經探測儀測量，消防署特搜與日本特搜儀器不約而同偵測到人的反應，搜救隊員加緊腳步開挖。記者鄭超文／攝影
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內政部今天表示，針對花蓮強震災民提供多項服務，包括補發身分證、戶籍謄本等都免收規費，並協助外籍災民家屬緊急來台、役男可以延期入營或提前退役等，盡全力協物災民。

內政部表示，災民國民身分證掛失、補發、戶籍謄本核發、戶口名簿補領等均免收規費，災民可向任一戶政事務所申請，經戶所查對身分人貌無誤後，即依規定補發身分證。

此外，移民署已派員在花蓮慈濟醫院探視受傷旅客，並協調聯繫陸委會、海基會、觀光局及外國駐台辦事處等相關機關及旅行業者，包括台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民、香港澳民居民及外國人等外來人口，若因花蓮強震而受傷或遺失證件，移民署會協助處理災民家屬緊急來台事宜，移民署也已掌握多位遺失證件的旅客情形，主動與代辦旅行社或旅客聯繫，協助補發證件及相關事宜。

內政部表示，役政署提供役男生活及房屋災損扶助，役男戶籍地的房屋全倒(倒塌面積三分之二以上)額外補助1萬元、半倒(倒塌面積三分之二)額外補助5千元，受災役男在收受徵集令後可延期徵集入營，服替代役者可申請提前退役。

內政部表示，昨天已函請各直轄市、縣市政府，對受災民眾因這次災害需向地政機關申請核、補發權利書狀、地籍謄本、圖冊或閱覽地籍資料，及申辦建物測量、土地複丈、繼承登記案件的各項規費免費，另外也已協調花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會召集受災區域房仲業者，提供受災民眾免費租屋媒介服務，目前刻由公會討論執行方式中。

役男內政部0206花蓮強震

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