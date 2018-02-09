隱身在老街菜市場內的百年日式派出所

2018-02-09 10:00 文 高雄市政府文化局 提供



高雄林園區內有條福興老街，是當地人日常買菜的地方，然而就在老街郵局的對面卻有座濃濃日式風格的派出所，原來這是一座從日治時期沿用至1980年代的派出所，原本預定要拆除，但經過地方人士的爭取成為歷史建築「原頂林仔邊警察官吏派出所」，後來經過高雄市文化局的修復，現在除派出所外還保留所長宿舍、防空洞與古井，是高雄地區現存二座日式警察派出所之一，現在已成為林園在地拍照的好去處，假日還可看到時下流行的cosplay拍攝。

圖／高雄市政府文化局 提供 分享 facebook

為什麼以「原頂林仔邊警察官吏派出所」為名呢？原來日治初期林園一帶沿用清代地名「頂林仔邊」，而福興老街則是當時最熱鬧的街道，所以才會把派出所設立在這裡，當時的警察可是除了維護治安外還負責當地衛生、徵稅、戶口調查等功能。老街二頭各有一座廟宇，而街上仍可看到日治時期保留下來的西式風格的街屋立面。也因為林園地區擁有豐富的風土人情，因此派出所內設置林園文史教室，展出林園老街昔日珍貴照片、日治時期警察制度沿革，以及關於林園文史資料的介紹。想要知道日治時期警察辦公與住宿地方嗎?想要了解林園的文史故事嗎?那就來走一趟林園老街，吃吃美味小吃，參觀「原頂林仔邊警察官吏派出所」。