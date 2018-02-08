過年走春來南投 旺運出投天

2018-02-08 10:07 文 南投縣政府 提供



過年去哪玩？來南投尚讚！2018南投燈會，將從2月10日起展出到3月4日，主燈區設在南投市貓羅溪畔的南投縣會展中心，另首度在埔里設立水上燈區，從2月9日起展出到3月10日，還有動漫偵探柯南主題展、貓羅溪花海及夜間水舞，並串連沙雕文化園區，歡迎大家來南投走春，白天看沙雕、動漫展及花海、晚上賞花燈。

圖／南投縣政府 提供 分享 facebook

埔里燈區 水上繽紛耀眼

今年是狗年，燈會主燈以「春來福旺」為主題，以飛向星際為發想，打造科技狗主燈，主燈燈光秀配合音樂、煙霧律動，及貓羅溪畔的夜間水舞，絕對是萬眾矚目的焦點。另有遊樂汪星人燈區，打造220隻造型狗，主燈區旁的921地震紀念公園，設有副燈祥獅獻瑞，還有金旺隧道、吉祥廊道光環境等，花藝光毯將利用LED燈，鋪設在草皮，以圖像方式呈現火樹銀花的熱鬧繽紛。

2018南投燈會，首度在埔里設立燈區，有副燈「平安和諧」，還有紛飛光影燈區，透過造型花燈設計，經由燈光投射，打造浪漫燈區景觀；蝴蝶水谷燈區，蝴蝶主題花燈，吊掛在水面上，如同蝴蝶在水上飛舞；另外還有幻彩燈林，利用實驗林樹木，以裝置藝術手法，打造繽紛的燈林；光之瀑泉則是利用大排波堤牆面，打造瀑布效果，絕對讓人驚艷。

火龍腰鼓 驚豔南投燈會

除了欣賞花燈外，去年造成轟動的中國重慶「銅梁火龍」今年再次登場。銅梁火龍約有600年歷史，利用生鐵燒成的1500℃鐵水，往空中打出熾熱的火花，煙與火交織，火龍在花火與煙霧中舞動，狂放不羈，非凡的氣勢，將再度震撼民眾的視覺神經。今年預計3月2日、3月3日、3月4日在「漂紗舞台」演出，3月5日、3月6日在埔里國中登場，將再度驚豔四方。

除了重慶銅梁火龍，縣府今年加碼邀請陝西腰鼓演出，腰鼓是陝西傳統民俗舞蹈，表演氣勢磅礴，有「天下第一鼓」美譽。今年預計2月21日、2月25日在埔里國中演出，2月22日、2月23日、2月24日在「漂紗舞台」登場，敲響新春祝福，讓遊客一飽眼福。

沙雕園區 夜間光影吸睛

沙雕園區在燈會期間將重新開幕，展示全新的沙雕作品，並設立奇想創藝旺燈區，邀請藝術家以狗年為主題，規劃以竹和狗年為主題的作品，打造不同藝術花燈。配合燈會舉辦，沙雕園區夜間開放，沙雕作品透過燈光投射，將呈現另一種風情。

沙雕展邀請台灣、日、韓、加拿大及中國等二十多位沙雕好手前來創作，有自由女神像、羅馬競技場、人面獅身像、南投茶園風光等，每一個作品精細度十足，讓人驚呼連連。同時更安排親子ＤＩＹ區讓民眾不單單看沙，還可讓小朋友親近大自然。

柯南展覽 動漫迷別錯過

南投的柯南展覽是台灣最終場，全區域開放拍照，讓柯南迷能留下最好的回憶。展館內共有七個區域，除了大型柯南公仔、少年偵探團以外，還有經典場景重現，犯罪手法解密區以及最終場限定，獨家名偵探柯南的周邊商品、多款紀念機台等，更引進日本限量商品，不用跑日本也能買得到（燈會各項活動日期以官網公告為主，請見南投燈會官網）。

活動詳情請上活動官網

http://www.rs-event.com.tw/2018NTL/

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