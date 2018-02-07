嘉義縣支援花蓮地震救援 學者籲民眾做好防災

相關新聞
花蓮強震／國盛六街民宅傾斜 判定為危險建築2018-02-07 11:02
花蓮強震截至早上統計 教育部：1生受傷、1校受損2018-02-07 11:00
「我家門打不開！」 受困韓語老師打電話向管理員求救2018-02-07 11:00
睡夢中地震跑不跑？消防專家：留在床上2018-02-07 10:46
影／韓退休老師來台遇地震 直呼「再也不敢來花蓮」2018-02-07 10:36
花蓮地震 搜救人員徹夜搶救統帥飯店民眾2018-02-07 10:35
氣象局：若餘震形態改變 恐再有強震2018-02-07 10:35
夜晚地震來襲 消防人員：留在床上相對安全2018-02-07 10:16
M503影響航點仍有機位 小三通載客率低2018-02-07 09:18
0206花蓮強震／雲門翠堤大樓嚴重傾斜多人待救2018-02-07 08:58
王鵬傑奪世界麵包大師賽冠軍 吳寶春後台灣第一人2018-02-06 20:49
政院審查能源法修正草案 無「燃煤電廠」彈性條款2018-02-06 19:39
教師團體：私幼公共化恐讓幼教雙峰化2018-02-06 10:34
王鵬傑挑戰麵包大師賽 精緻打造官將首2018-02-06 08:46
為什麼「中國人」又回來了？2018-02-05 09:23
網購食品 4原則慎選2018-02-07 10:05
頂級干邑軒昂啟航 春節送禮「藝」鳴驚人2018-02-02 10:01
熱門文章
規模6！全台搖晃 宜花恐怖震度達七級、飯店塌陷2018-02-06 23:55
持續更新／花蓮地震四大樓倒塌 2死219傷173人失聯2018-02-07 08:40
地震多大？921對照表出爐2018-02-07 00:36
地震！11：50國家級警報 花蓮宜蘭雙北有感2018-02-06 23:56
震度達七級 花蓮統帥大飯店傾斜人員受困2018-02-07 00:29
雲門翠堤倒塌原因 建築師：單邊騎樓碰到斷層帶2018-02-07 07:49
超晃！花蓮規模6地震 宜花震度7級2018-02-07 00:05
花蓮災情慘重 雲門建設大樓倒塌 現場CPR2018-02-07 01:02
花蓮統帥飯店倒塌 國軍花防部驚醒第一時間衝現場2018-02-07 00:34
0206恐怖巧合！花蓮大地震飯店塌陷仍有10多人受困2018-02-07 00:35
2年前同天美濃地震規模7 氣象局：不排除有更大地震2018-02-07 01:15
影／花蓮國盛六街公寓倒塌 網友錄下驚險瞬間2018-02-07 03:50
「像三太子的地震預測？」氣象局首度祭出警告2018-02-06 12:56
大地震造成大樓倒塌 花蓮市長魏嘉賢向外界求援2018-02-07 01:32
「很冷很黑還好有頭燈」受困統帥地下室陳明輝幸運救出2018-02-07 05:09
大地震花蓮統帥大飯店傾斜 人員受困2018-02-07 00:40
台北電台主持人爆料 總統府有人酒駕還想抽單?2018-02-06 16:19
冷無止盡...周六冷空氣升級寒流！一路冷到下周二2018-02-06 19:02
總統府厲害人士酒駕要求抽單？府：朱姓網友應負起言責2018-02-06 16:40
吳志揚避戰桃園 包正豪罵：政壇媽寶2018-02-06 14:31
網路預言嘉南地區7日零時地震 時間太接近引熱議2018-02-07 00:45
強震嚇人 許多花蓮市民露宿街頭2018-02-07 04:21
花蓮地震 統帥飯店老字號地標走入歷史2018-02-07 04:45
花蓮大樓傾倒 民眾接力抱出小孩聞到濃濃瓦斯味2018-02-07 00:40
感念對眷村有恩 馮翊綱：不要再羞辱婦聯會2018-02-06 14:48
搶救花蓮地震大作戰 一夜之間全國動起來了2018-02-07 06:21
花蓮震災2死2失蹤202傷 全力搜救中2018-02-07 04:00
【重磅快評】吳志揚盛讚鄭文燦背後的國民黨三個危機2018-02-06 16:53
緊急通知比地震快 網友：追上日本2018-02-07 00:59
0206花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動2018-02-07 09:48
獨／議員：出事黑鷹起飛前有狀況 遭衛生所醫生打臉2018-02-06 22:10
美崙溪對岸居民憂：雲門翠堤大樓愈來愈傾斜2018-02-07 03:52
花蓮地震搶救中 網友po這張照片被罵翻2018-02-07 05:34
王鵬傑奪世界麵包大師賽冠軍 吳寶春後台灣第一人2018-02-06 20:49
因母親跌倒 鄭麗文宣布停止台北市長選舉行程2018-02-06 20:45
花蓮不幸2人死亡 雲門翠堤傾斜嚴重情況令人憂心2018-02-07 03:45
直升機的勞斯萊斯 黑鷹曾摔掉中共將軍 還被空拍機擊落2018-02-07 08:00
花蓮地震災情慘重 鄭文燦下令救難人車出發搜救2018-02-07 01:52
花蓮強震離亂悸怖的一夜 居民嚎叫：救救我2018-02-07 01:59
花蓮連震是强震前兆？ 氣象局：安啦2018-02-06 12:30
留言