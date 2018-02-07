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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

嘉義縣支援花蓮地震救援 學者籲民眾做好防災

2018-02-07 09:50聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣消防局支援花蓮地震的救災隊伍，上午7時30分集結，由分隊長吳有倫帶隊，包括消防特搜人員11人和義勇特搜隊5人，共計16人前往支援救災。

另花蓮地區持續地震，加上民間地震傳言四起，人心惶惶，中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓表示，台灣是易震地區，更重要的是民眾準備好防災和逃生觀念。

他指出，很難預測地震何時會發生，一般是發生幾起小地震後，出現強震，有些是主震後餘震不斷，花蓮這次強震比較不一樣，先發生數起5級以上主震級的地震，再出現7級強震，是否會再有規模更大的地震，目前很難預料，還要再取得相關數據研判。

嘉義縣消防局支援花蓮地震救災今晨出發。記者謝恩得／翻攝
嘉義縣消防局支援花蓮地震救災今晨出發。記者謝恩得／翻攝
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嘉義縣消防局支援花蓮地震救災今晨出發。記者謝恩得／翻攝
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地震強震中正大學

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