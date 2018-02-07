嘉義縣支援花蓮地震救援 學者籲民眾做好防災

2018-02-07 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣消防局支援花蓮地震的救災隊伍，上午7時30分集結，由分隊長吳有倫帶隊，包括消防特搜人員11人和義勇特搜隊5人，共計16人前往支援救災。

另花蓮地區持續地震，加上民間地震傳言四起，人心惶惶，中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓表示，台灣是易震地區，更重要的是民眾準備好防災和逃生觀念。