M503影響航點仍有機位 小三通載客率低

2018-02-07 09:18 中央社 台北7日電



據業者統計，受影響8航點春運航班，截至5日均有空位；小三通金門來往廈門、泉州段，載客率最高僅25.5%，並非一票難求。圖為桃園國際機場入境長廊。 聯合報系資料照 分享 facebook

春節加班機議題近來引發不少台商擔憂。但據業者統計，受影響8航點春運航班，截至5日均有空位；小三通金門來往廈門、泉州段，載客率最高僅25.5%，並非一票難求。

相關業者更透露，台籍航空票價受民航局嚴格管制，陸籍航空卻未受節制，不少上海、台北來回機票都漲到逾新台幣3萬元。另外，陸籍航空近期宣布春節前增班，也都是在M503爭議發生前就已申請獲准，並非事後新增航班。

M503及轉接航路等因素，交通部民用航空局暫不核准中國東方航空（無錫、上海浦東、合肥、南京）及廈門航空（杭州、長沙、廈門、福州）共8航點176班加班機的申請。東航、廈航於1月30日宣布取消176班春節加班機。

不願具名的業者分別於2月2日、5日，針對上述8個航點在2月10至25日春運期間航班進行訂位測試。結果顯示，除合肥、南京航運狀況較為吃緊，其餘6個航點均有空餘機位。

截至5日，合肥在2月13、15、18、19日仍有空位。南京春節前夕航運較吃緊，僅12、14、15日仍有空位；18日（大年初三）過後狀況舒緩，僅22日無空位，其餘日期都有空位。

業者指出，以上海－台北來回機票為例，國籍航空受民航局規範，價格約為2萬8000元；中國大陸航空公司未受到規範，機票價格則攀升到超過3萬元。

廈門航空和深圳航空2日公布加開泉州往返台灣航班後，中國國際航空4日宣布，春節前連續5天加開重慶至台灣航班。澳門民航局5日則公布，今年春節批准80個春節加班和包機航班，其中澳門飛台北或高雄共有24個航班。

據了解，上述航班均屬M503爭議發生前就已申請獲准，並非事後新增航班。

另外，金門縣原先預期會有大量台商將經由小三通往返台金。但統計發現，截至目前，金門往返廈門、泉州間的小三通春運訂位情況相當低，載客率最高落在21日由金門赴廈門，但也僅25.5%。

對於這次春運航班爭議，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正接受中央社記者訪問時重申，陸方片面啟用爭議航路無法確保飛安，並造成國安疑慮，兩岸關係將受傷害，政府會持續採避險措施，一旦發生意外，陸方必須負全責。

他強調，春節過後，即便加班機爭議解除，陸方仍須面對上述疑慮，應盡速重啟技術性協商。（編輯：楊昇儒）