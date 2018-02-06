政院審查能源法修正草案 無「燃煤電廠」彈性條款

2018-02-06 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



配合「電業法」去年完成大修，行政院政務委員張景森今天召集審查「能源管理法修正草案」，通過依經濟部原擬草案條文，將設置「能源基金」，並擴大補助對象，納入直轄市、縣市政府執行能源合理有效使用推動業務。

台電日前向原能會申請核2廠2號機重新啟動，引發外界對能源政策的討論。有媒體報導，經濟部原本希望在空氣汙染防制法修正草案中增訂，發電業在緊急時刻可享有天然氣與燃煤的彈性條款。不過，行政院會去年底通過的空汙法修正草案，限定「燃氣電廠」因執行緊急防制措施或配合政府燃煤發電降載，為穩定發電量，可不受空汙法及環評法的總量限制。

據指出，今天經濟部所提能源管理法修正草案，並無「燃煤電廠」的彈性條款，審查過程也未觸及這項議題。

張景森召集審查的能源管理法修正草案，主要是為因應去年1月經立法院修正的電業法，將電業分為發電業、輸配電業及售電業，同時為擴大能源管理與強化節約能源措施，配合修法。審查會最後依經濟部所擬修正草案通過，將在農曆過年後提報行政院會討論。

修正草案規定，「能源基金」來源之一，即依電業法規定售電予用戶之電業，每年就其售電量按一定費率繳交；基金繳交方式、流程、期限、費率及其他相關事項辦法，由中央主管機關定之。

草案說明中還強調，為表達政府鼓勵並支持發展再生能源的決心，未來能源基金繳交費率，將給予一定容量以下小型再生能源發電業者優惠或免交。會中決議，此項修法經三讀通過後，將授權在子法另訂差別費率，讓小型再生能源發電業者享有優惠。