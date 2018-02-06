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影／核二2號機申請重啟 環團告賴清德

2018-02-06 14:16聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

核二廠二號機停機超過600天，但台電卻在5號向原能會申請再啟動，反核團體形容被民進黨政府偷襲了，痛批看不到民進黨對能源轉型的決心，因此今年如期在311日本福島核災7周年當天舉辦廢核遊行，提醒勿忘核災的教訓。

除此之外，更有另一批環保團體上午至台北地檢署，指控行政院長賴清德擔任行政首長，卻任台電擺佈，並告賴清德涉犯公共危險罪，置台灣人安全於不顧。台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠表示：「控告賴清德公共危險罪，他置全台灣的人民在一個很不安全、很危險的狀態，這營運的話，一但發生核災的話，陷台灣於永劫不復。」

綠色消費者基金會秘書長方儉：「核電廠都已經將近40年，本來就是要除役了。」媽媽監督核電聯盟秘書長楊順美則認為：「它是因為發生意外而停機，那它的發生意外，一部分是設計問題，一部分是管理問題，因為這些意外而停機的時候，現在要去重啟，我們就必須考慮它的安全問題。」

民進黨選前喊出2025非核家園，現在卻要重啟核二，環團批評犯了愚蠢錯誤，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅：「你不能把空汙當作藉口，因為改善空汙有非常多的方法，包括加嚴環保的標準去稽查那些不當排放標準的廠商，不能說遇到一點點困難，你就覺得不願意解決，馬上又跑回去核電，這樣民眾怎麼能信任你呢。」

台電申請核二廠二號機再啟動，反核團體痛批看不到民進黨政府對能源轉型的決心。攝影/...
台電申請核二廠二號機再啟動，反核團體痛批看不到民進黨政府對能源轉型的決心。攝影/王彥鈞
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福島核災民進黨核電

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