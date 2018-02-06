故宮砸101億 拚四年內800萬人潮

2018-02-06 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



故宮宣布新故宮計畫，故宮正副院長與南北兩院吉祥物合照。左起為故宮副院長李靜慧、北院吉祥物翠玉白菜、故宮院長林正儀、南院吉祥物哈奴曼、故宮副院長黃永泰。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

故宮南院觀光退燒，曾出現單日遊客不滿三百人的慘況。故宮院長林正儀昨宣布啟動耗資一○一億元的「新故宮計畫」，將整建北部院區、規劃故宮國寶可外借，並在南院興建「國寶文物修復展示館」，希望四年內，將故宮參觀人次從不滿六百萬，提升到八百萬。

林正儀說，新故宮計畫是「在地公共化」、「國際組織化」兩大概念具體實踐，前者是將故宮融入台灣文化系統，後者是在國際上透過組織化推介故宮，希望點燃新的觀光生機。

馬政府時代曾提出耗資三百廿億元、以擴建故宮北院建築為主的「大故宮計畫」。故宮副院長李靜慧說，「新故宮計畫」更重視軟體，除了創新展覽概念，同時串聯台灣博物館群在國際舞台上一起打拚。

故宮副院長黃永泰說，北部院區將仿效法國羅浮宮、英國V&A博物館的成功改造例子，重整入口、改善紊亂的參觀動線。整建經費為四十三億元，預計六年後完成。

另以十一億元打造「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」。李靜慧說，將推「故宮國寶出遊去」計畫，讓國寶可定期外借台灣各博物館，同時發行各館通用的「愛台灣博物館卡」、體驗台灣文化套裝行程App等。

二○二○年東京奧運期間，故宮將聯合各博物館赴東京宣傳，並在台灣北中南舉辦為期三個月的「台灣博物館博覽會」，吸引參加東京奧運者順道來台參觀。

至於最受矚目的「故宮南院國寶文物修復展示館」（國寶館），耗資卅七億元，打造世界首座以文物典藏與修復為主要展示內容的博物館。「國寶館」希望連結文物修復師，成為讓他們發光的舞台。

林正儀說，故宮將透過文物與生活的連結吸引民眾。他舉例，南院鎮館之寶「龍藏經」，估計修復需耗時廿年。在此期間開放參觀典藏與修復過程，必能吸引有宗教信仰或想祈福的民眾。