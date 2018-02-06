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左營舊城 VR+AR看見200年前

2018-02-06 00:35聯合報 記者徐如宜／高雄報導

「見城館」以最新科技演繹舊城千年歷史，動態模型吸眼球。 記者徐如宜／攝影
「見城館」以最新科技演繹舊城千年歷史，動態模型吸眼球。 記者徐如宜／攝影
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文化部補助廿億的「再造歷史現場─左營舊城見城計畫」，高雄市文化局打造動態模型「見城館」，三月三日正式開幕。

見城館最大特色是以新科技演繹舊城歷史，將兩百年前舊城由土造改建為石城的過程，從平面古籍跳脫為立體場景，重現「圍龜（山）放蛇（山）」的歷史。

高雄市副市長史哲表示，「見城計畫」不只是重建，更是重見舊城。左營舊城是台灣歷史的縮影，透過戲劇引發共鳴是第一步，第二步則透過模型展演，讓民眾體驗舊城歷史人文。

史哲強調，左營舊城歷史不僅是城牆遺跡的故事，更是以台灣史為原創著作權內容的最佳案例，極具跨平台開發潛力。

林爽文事件攻破了鳳山縣城（如圖），清朝重建時把龜山全納入城中，將蛇山排在城外，也...
林爽文事件攻破了鳳山縣城（如圖），清朝重建時把龜山全納入城中，將蛇山排在城外，也就是所謂「圍龜放蛇」。 圖／高市文化局提供
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「見城館」昨天首度展現在媒體前，結合光雕投影的動態舊城模型，結合最夯的VR虛擬實境、AR擴增實境技術，跳脫傳統歷史文物展示，重塑千年歷史現場，在多媒體、光雕秀襯托下，呈現舊城城牆、地景變遷。

高市歷史博物館副館長王御風說，當年林爽文事件攻破左營縣城，清朝於是在鳳山建新城，左營就被稱為「舊城」。但新城又不斷被土匪、亂民攻擊，有人提議重建舊城。

被攻破的舊土城，是將部分龜山和蛇山「圈」在城中，與城牆相連，事後研判城被輕易攻破可能與此有關。重建後的舊城改為石造，把整個龜山納入城中，而蛇山就排於城外，也就是所謂的「圍龜放蛇」。動態模型透過新舊城牆的機械升降，讓參觀者對新、舊城的歷史轉折一目了然。

高市文化局長尹立表示，以舞台戲劇與動態展示呈現那些無法具體還原的歷史現場，可使民眾認識舊城的浪漫與歷史，為修復後的古蹟帶來動人的情感與生命力。

見城計畫新發現五段殘蹟調查已增納國定古蹟，城牆長度增至一千六百六十八公尺。

國定古蹟文化局

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