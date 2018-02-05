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語言認證增列中高級 原民會公布測驗資訊？

2018-02-05 18:15中央社 台北5日電

原住民族語言認證辦將增列「中高級」級別，原民會今天在官網等相關網站公布測驗題型範例等測驗資訊，鼓勵族人參與認證、復振原住民族語言。

原住民族族語認證原僅初、中、高、優4個測驗級別，考量中級與高級測驗難易度差距大，原住民族委員會去年12月20日公告修正「原住民族語言認證辦法」，增列中高級級別。

原民會今天發布新聞稿指出，增列中高級級別後，將從今年起實施初級、中級、中高級、高級及優級5級測驗，已邀集專家學者共同討論擬定測驗內容，並於原民會官網及相關網站正式公告中高級測驗題型範例、測驗能力指標、測驗題型、配分、詞彙範圍、參考教材及合格標準一覽表等測驗資訊。

原民會說，此次公告的測驗資訊是要讓大眾進一步了解中高級測驗的實施內容，讓未來有意報考者可先行了解測驗題型內容並預作練習，中高級測驗題型包含聽力、口說、閱讀及寫作測驗，主要參考學習教材為原住民族語「九階教材」、初級教材「生活會話篇」、中級教材「閱讀書寫篇」、「千詞表」等。

同時，原民會指出，原住民族語言發展法公布施行後，可擴大族語競爭優勢，讓具備族語能力者，有更多選擇投入族語復振工作，因此鼓勵族人及社會大眾，積極參與原住民族語言能力認證測驗。

原住民

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