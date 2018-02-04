聯合報一周大事1/28~2/3

2018-02-04 02:20 聯合報 台北訊



國內新聞：

1月29日：衛福部長陳時中首度表態，從日本311地震至今已近7年，對日本食品管制政策有必要檢討。衛福部次長何啟功表示，擬將地區式管制改為風險管制，打破福島等5縣市食品輸台禁令，但新制尚無時間表。

31日：針對台大準校長管中閔遴選爭議，台大校長遴選委員會開會6個多小時，認定管中閔校長資格「毫無疑義」，以最速件報教育部核定。

2月2日：日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍等10人被起訴違反證券交易法等罪，不法獲利40億元。台北地方法院宣判，許金龍判處有期徒刑18年，併科罰金1億元。

國外新聞：

1月28日：阿富汗神學士武裝分子27日在首都喀布爾發動爆炸恐攻，釀成至少103人死亡、235人受傷。美、法等多國強烈譴責攻擊行動，阿富汗當局宣布28日為國殤日，舉國降半旗，並對外國人發出安全警告 。

2月2日：美國總統川普批准公開共和黨眾院情報委員會主席努尼斯所擬的4頁備忘錄，指控司法部與聯邦調查局（FBI）調查「通俄門」初期時有偏見，司法部、FBI等相關機構在調查時，濫用外國情報監聽法。問及是否藉此開除司法部副部長羅森斯坦時，川普回說：「你們自己想。」