父母老去 「我到底該不該出國深造？」

2018-02-04 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



聯經新書「手足風險」講座引起廣泛回響，知名作家周慕姿表示，遇到「手足風險」壓力，應尋找情緒出口， 記者林俊良／攝影 分享 facebook

當父母老去，你該不該放棄出國深造的大好機會，留在家中照顧父母？在聯經出版社舉辦的「手足風險」講座上，一位年輕聽眾舉手提問。她表示，自己被兄弟姊妹視為照顧父母的主要幫手，卻遇上夢寐以求的出國機會。她心裡清楚：「現在不走，以後就走不了」，內心感到掙扎不已。

圖／聯經出版提供 分享 facebook 作家蔡詩萍表示，類似例子在他這一代屢見不鮮。父母把有能力的孩子紛紛送出國，最後留在身邊的，反而是被父母視為能力不佳、用最少資源栽培的孩子。他要這位年輕聽眾想想，出國機會稍縱即逝，如放棄，以後會不會後悔？父母會不會也替她覺得可惜？

心理諮商師周慕姿認為，這個問題「沒有正確答案」，當事人可先跟兄弟姊妹討論，如何分配時間和資源合力照顧父母。當事人做出決定前，須以「你想要什麼」思索選擇，而不是以「我應該怎麼做」或「如果不這麼做會害怕」衡量答案；千萬不要讓「罪惡感」操縱決定。

她分析，如果你是因為壓力、罪惡感做出「犧牲」的決定，而非因「我想留在父母身邊」，有天這種「犧牲」會變成對父母、手足的怨懟，對家人的愛也會變質。周慕姿表示，遇到「手足風險」壓力，應尋找情緒出口，如找心理諮商師或閱讀相關書籍，「讓自己的心有地方安放」。