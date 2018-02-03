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張學友熬過的「手足風險」 蔡詩萍給了政府這樣建議

2018-02-03 23:59聯合報 記者陳宛茜／台北報導

聯經新書「手足風險」講座，引起廣泛社會回響。知名作家蔡詩萍（右）、周慕姿，共同探...
聯經新書「手足風險」講座，引起廣泛社會回響。知名作家蔡詩萍（右）、周慕姿，共同探討華人社會相當普遍的手足風險。 記者林俊良／攝影
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父母年邁或失智，子女誰要負起照顧者的主要責任？假使自己手頭不寬裕，父母辭世後，還要負責照顧老病的手足嗎？在人口老化、不婚不生的年代，手足很可能是許多人老後僅有的重要依靠，但「靠山」有時也會變成「風險」。

聯經新書「手足風險」講座：「手足風險」議題，引起廣泛社會回響，到場聽眾踴躍。 記...
聯經新書「手足風險」講座：「手足風險」議題，引起廣泛社會回響，到場聽眾踴躍。 記者林俊良／攝影
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本報日前獨家報導「手足風險」議題，引起廣泛社會回響。引進日本話題書「手足風險」中文版的聯經出版社，昨天舉行講座「『手足風險』如何找回親情與現實的平衡點？」邀作家蔡詩萍、周慕姿對談。雖然昨天寒流來襲，但現場座無虛席，顯見「手足風險」也是台灣社會普遍議題。

「歌神」張學友曾替哥哥還債千萬。以「情緒勒索」一書爆紅的心理諮商師周慕姿表示，華人社會普遍認為，家中最有能力的人，理當為手足解決問題，「這麼有能力，家裡的事怎能不管」，有一點「情緒勒索」。而當事人若不擔起責任，便會產生罪惡感。

周慕姿指出，還有另一種典型家庭，父母傾盡所有資源栽培家中最有能力的孩子，讓他在外頭發光發熱；然後要求能力稍弱的孩子待在家中照顧父母，負起照顧父母的所有責任，職場表現因此不好、甚至沒工作。但等父母辭世，這位照顧者可能已邁入中年、失去重回職場的機會。這時，誰要負責照顧這名手足？

蔡詩萍表示，「手足風險」一書點出日本社會的迷思與制度缺失。日本社會是「長子繼承制」，長子得負起家中所有責任。加上東方人的「恥」感文化，認為家庭的事是個人的事，「掩蓋了國家應扮演的角色」，把所有重擔壓到個人身上。

北歐社會則是「資源分配型」，認為不論長幼男女，都須負擔照顧家庭的責任。政府也會在資金和假期上，協助國民承擔照顧家庭的責任。

同樣有高齡、少子化問題的台灣，也開始面對「手足風險」。蔡詩萍認為，政府應承擔或分擔照顧失能與老去國民的責任，可針對長照徵稅，但要清楚告訴人民這些稅花費在哪個領域；或至少要設計一套長照保險制度。

長照職場老化張學友
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