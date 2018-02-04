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調查局多名「共諜剋星」 升副主任

2018-02-04 00:14聯合報 記者張宏業／台北報導

調查局高雄市調查處專員陳俊成(右)因破獲台商劉正平共諜案，曾受邀前往後勤指揮部教...
調查局高雄市調查處專員陳俊成(右)因破獲台商劉正平共諜案，曾受邀前往後勤指揮部教導如何保密防諜。 圖/讀者提供
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調查局前天發布廿四名副主任人事升遷名單，多位擅長辦共諜案出線，包括有「共諜剋星」稱號的高雄市調查處專員陳俊成升任苓雅站副主任，協辦新黨青年軍案的國安站秘書陳東宏升國安站副主任，顯見當前調查局對國安案件的重視。

陳俊成是調查班卅五期，在高雄處任組長近十年，專長是國家安全維護與查緝肅貪，偵獲台商劉正平被中共解放軍所組建的「保利集團」吸收，返台刺探國防機密，準備將陸軍退役中校張德仁蒐集託管的漢光演習一百五十件軍事機密，交給中共解放軍總參謀部一案；另還執行過首件兩岸共打掃蕩偽藥的「雲龍專案」，對兩岸間情報有相當掌握。

協辦新黨青年軍王炳忠案的國安站秘書陳東宏，偵辦過號稱教育史上最大醜聞的景文弊案，汐止東科大火事件後，他查出台北縣消防局官員集體收賄案。他雖非國安體系出身，專長是查緝肅貪，但調查局長蔡清祥認為他最近協辦共諜案的表現不錯，調升國安站副主任。

資深調查官指出，以往人事升遷多是擅長跑情報的人，蔡清祥打破既有傳統，這幾波人事升遷，都看得到專長辦共諜案出線，顯見共諜案目前受到的重視。

值得一提的是，現任台北市調查處外事站組長康四維，十年前因各項成績都在台北處名列前三名，獲時任處長吳瑛公開表揚。當年同事認為他外派夏威夷十拿九穩，放榜時意外落馬。精通阿語的他派駐阿拉伯期間，替調查局與阿拉伯建立不少聯繫管道，表現優異，升任外事站副主任。

此外，辦過扁家女婿趙建銘台開內線交易案、高院法官集體貪瀆案的北機站專員劉家榮，調升東機站副主任；曾任前局長張濟平秘書的新北市調查處組長邱享坤、調升板橋站副主任。人令二月九日生效。

國安共諜調查局
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