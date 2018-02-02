故宮南院BOT案鬧翻 大巨蛋翻版？

2018-02-02 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



故宮南院BOT案糾紛鬧上商務仲裁，全部70公頃園區，除20公頃主場館，餘50公頃BOT案範圍空地一片荒蕪。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

壹週刊報導指樺福遠航集團與故宮南院簽訂的文創與飯店BOT案，陷入解約紛爭。樺福集團董事長辦公室主任黃育祺昨天證實，已在元月18日針對工程展延，提交中華不動產仲裁協會仲裁，另控告故宮損害商譽進入司法程序，公司仍將按BOT案履約。

故宮副院長李靜慧指出，BOT案進度落後，主要是樺璽提申請變更擴大商業設施面積，故宮邀專家審查，計畫書商業設施到處游移，未針對審查意見修改，若只蓋飯店等商業設施，遊客消費效益無法外溢到嘉縣境，「樺璽不斷提出變更，當然8月也須承擔履約與否的責任」。

她表示，雖故宮尚未討論何時解約及接手，但內部的態度則傾向「如果行政院同意的話，乾脆自己來做！」

壹週刊報導，南院園區50公頃土地的BOT案，故宮認為樺福經營理念太重商業，對財務能力也沒信心，樺福若在8月前無法如期完成飯店等設施，故宮將以此做解約依據。對此，樺福表明抗爭到底，近期已控告故宮損害商譽，並提起工期展延等仲裁，模式如同「大巨蛋案」。

黃育祺說，集團為履約成立樺璽公司，依約8月首期工程完工營運，但投資執行計畫書不斷遭故宮退件，至今提交6種不同版本。另與故宮原就蓋飯店及文創設施，提交環境影響評估差異報告送審有共識；後故宮要求改提環評，作業至少1年以上。

他表示，因投資執行計畫書及環評差異報告卡關，將無法如期8月首期工程完工營運；公司為自保，提交仲裁。

針對周刊報導指BOT案模式如同「大巨蛋案」，還恐成為「慶富案」的可能，李靜慧對此不表示意見。